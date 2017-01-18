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Kerkük'te petrol akışını durduruldu

Türkiye'nin talebi üzerine Kerkük'ten petrol ihracatının durdurulduğu belirtildi.

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:32:02 Güncelleme: 14:33:40 AA

Rudaw'a konuşan Kerkük İl Meclisi Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanı Ahmed Askeri, günlük 105 bin varil olan petrol ihracatının dünden beri durdurulduğunu söyledi.

İhracatın Türkiye'nin talebi üzerine durdurulduğunu dile getiren Ahmed Askeri, "Türk tarafı teknik bir sorun olduğunu söylüyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Askeri, Kerkük'te petrol üretimi ve depolamanın devam ettiğini belirterek, "Kerkük petrolü Kürdistan Petrol Boru Hattı aracılığıyla ihraç ediliyor. Bu yüzden petrol ihracatı tamamen durdurulabilir" ifadelerini kullandı.

 

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