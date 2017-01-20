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Brent petrol 54 doların üzerinde işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, 54 doların üzerinde seyrediyor.

20 Ocak 2017 Cuma, 12:05:19 Güncelleme: 12:07:52 AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilere göre ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,3 milyon varil artarak 485,5 milyon varil ile beklentileri aştı. Açıklama sonrası 53,89 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı günü 54,19 dolardan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,50 artışla 54,4 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 yükselişle 52,4 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin görece zayıf olduğunu ve ABD'de, Türkiye saati ile 20.00'de yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, yapacağı konuşmanın piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatı için, 53,30 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, 56,30 dolar seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

 

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