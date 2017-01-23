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Brent petrol fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı, haftaya yatay başladı ve 55 doların hemen üzerinde dengelendi.

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:27:37 Güncelleme: 11:28:24 AA

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden Brent petrolün varil fiyatı, 55,8 dolar seviyesine yükseldikten sonra günü yüzde 2,23 primle 55,4 dolardan tamamladı.

Yeni haftaya cuma günkü değer kazancını koruyarak başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.00 itibarıyla 55,4 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 53,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, cuma günü ABD'de göreve yeni başlayan Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin dolardaki değer kaybından destek bulduğunu ifade eden analistler, bundan sonraki dönemde de Trump'ın ekonomi alanındaki açıklamaları ve petrol arzına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 54,0 doların destek, 56.50 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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