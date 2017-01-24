ABD'nin petrol üretiminin hızla yükselmesi ön görülüyor

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Uzmanı Vahap Taştan, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın içe dönük ekonomi politikasının ülkede petrol üretimini artırabileceğini belirtti.

Taştan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Donald Trump'ın ABD'de başkanlığı devralmasıyla enerji piyasalarının hareketlendiğini söyledi.

Trump'ın içe dönük bir ekonomi politikası sinyali verdiğini ifade eden Taştan, bu durumun ülkenin petrol stratejilerinde de değişikliğe yol açabileceğini dile getirdi.

Yükselen petrol fiyatlarının ABD'deki üreticileri hareketlendirdiğini vurgulayan Taştan, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı birtakım üreticilerin arz kesintisi konusunda anlaşması ile petrol fiyatlarında yükselişin ön planda olduğunu izledik. Buna karşın ABD'de özel sektör, yükselen fiyatlarla beraber yeniden piyasaya girmeye hazırlanıyor. Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın içe dönük ekonomi politikası, ABD petrol üretimini artırabilir." diye konuştu.

Taştan, ABD'de günlük ham petrol talebinin ortalama 16,7 milyon varil düzeyinde bulunduğunu ve bu miktarın yarıya yakınının ithalat yoluyla karşılandığını aktardı.

ABD'nin mevcut günlük petrol üretiminin 8,95 milyon düzeyinde olduğunu belirten Taştan, "Şu anki üretim potansiyeli ithalatın tamamen sonlandırılmasına yardımcı olmaz fakat mevcut ham petrol stokları, ABD’de artan üretim ile birlikte kademe kademe ithalatın düşürülmesine yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"PETROL ÜRETİMİNİN HIZLI YÜKSELMESİ İHTİMALİ DÜŞÜK"

Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör de Trump'ın göreve başlamasıyla ABD'nin enerji politikalarında önemli değişiklikler yapacağına yönelik sinyaller verdiğine işaret etti.

Gözgör, Trump'ın OPEC ülkelerinden yapılan petrol ithalatını azaltmak istediğine yönelik söylemlerinin, petrol piyasasında dengenin yeniden değişmesine neden olacağını belirtti.

ABD'nin günlük petrol talebinin yaklaşık günlük 16,7 milyon varil seviyesinde olduğunu ifade eden Gözgör, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, 6-13 Ocak haftası içinde ABD'nin 7 milyon 758 bin varil petrol ithalatı gerçekleştirdiğini aktardı.

Gözgör, ABD'nin günlük petrol ithalatının 3 milyon 562 bin varilini Kanada'dan, 912 bin varilini ise Meksika'dan tedarik ettiğini hatırlatan Gözgör, "Kanada ve Meksika OPEC dışı ülkeler konumunda yer alırken ABD, OPEC ülkelerinden 6-13 Ocak haftası itibarıyla toplam 3 milyon 115 bin varil petrol ithalatı gerçekleştirdi. Aynı hafta içinde ABD'nin yurt içi üretimi ise 8 milyon 944 bin varil oldu. Trump'ın OPEC ülkelerinden yapılan ithalatın önüne geçebileceğine yönelik söylemleri, ABD'nin daha çok kendi petrol üretimini yükseltme istediği şeklinde yorumlanabilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın ABD'nin kaya gaz teknolojisine yönelik teşvikleri artırdığını belirten Gözgör, "Kısa vadede ABD'nin petrol üretiminde hızlı bir yükselme ihtimali düşük. Bu nedenle, ABD petrol ithalatını daha çok Kanada ve Meksika gibi OPEC dışı ülkelerden gerçekleştirmek isteyebilir." dedi.