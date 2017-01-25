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Brent petrol fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı, güne yatay başladı ve 55 doların üzerinde dengelendi.

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:09:18 Güncelleme: 11:10:23 AA

Brent petrolün varil fiyatı, dün 55,83 dolara kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışın hemen altında 55,28 dolardan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.45 itibarıyla 55,20 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,18 değer kaybı ile 52,96 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak ABD ham petrol stoklarının fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini belirterek, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 54,0 doların destek, 56.50 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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