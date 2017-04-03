Westinghouse Electric Company iflasını istedi

Westinghouse Electric Company, nükleer yakıt ve nükleer santrallere hizmet işlerinin oldukça karlı olduğunu belirtmesine rağmen, Güney Karolina ve Georgia’da bulunan nükleer santral inşaası projelerinden zarar ettiğini açıkladı.



Westinghouse tarafından açıklanan zararın sebebi olarak da, yerçekimi ve konvektif soğutma gibi ‘pasif güvenlik önlemlerine sahip’, bakımı daha kolay olan, depremler uçak kazaları ve elektrik kesintilerine dayanıklı olarak tasarlanan Üçüncü Nesil AP1000 reaktörlerine sahip santrallerin inşa maliyetlerinin tahmin edilenin çok üzerinde olması şeklindeydi.



Westinghouse tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Güney Karolina ve Georgia’da bulunan nükleer santral inşaatlarının nasıl ilerleyeceği belli değil. Georgia Kamu Hizmetleri’nden yapılan açıklamaya göre, Westinghouse’un projelerin sertifikalarını yenileme istemesi durumunda, proje doğal gaz ya da yenilenebilir enerji ile kıyaslanarak karar verilecek.

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