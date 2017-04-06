AKARYAKIT
06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Fitch Ratings
ENERJİ

Fitch Ratings: Petrol ihracatçısı ülkeler düşük fiyatların baskısını hala hissediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bazı önemli petrol ihracatçısı ülkelerin hala düşük ham petrol fiyatlarının baskısını hissettiğini bildirdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 07:35:07 Güncelleme: 07:36:40 AA

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının gerilemeye başladığı Haziran 2014'ten bu yana yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen önemli petrol ihracatçısı bazı ülkelerin hala düşük fiyatlar nedeniyle mali bakımdan sıkıntı çektiği belirtildi.

Açıklamada, gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki 14 ihracatçı ülkenin 11'inde petrol üretim maliyetlerinin ham petrol fiyatlarının üzerinde olduğu vurgulandı.

Söz konusu ülkelerin çoğunda harcama kesintileri, sübvansiyon reformları, petrol üretim seviyesini yükseltme gibi yollarla üretim maliyetlerinin geçen sene düşürüldüğü ancak bu yolların düşük petrol fiyatlarına göre gecikmeli uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, Nijerya, Angola ve Gabon'da artan kamu harcamaları nedeniyle bu ülkelerde 2017'de bütçe dengesinin 2015'e göre daha yüksek bir seviyede olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Öte yandan, düşük petrol fiyatlarına karşı Rusya'nın müdahalesinin zamanında geldiğine işaret edilerek, bunun ülkenin kredi değerlendirmesine olumlu yansıdığı ve Ekim 2016'da ülke görünümünün "negatif"ten "durağan" seviyesine çıkarıldığı hatırlatıldı.

Fitch Ratings, ham petrol fiyatlarının bu sene varil başına ortalama 52,5 dolar olmasını öngörüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Atık yağa büyük gözaltı
ENERJİ

10 numara gözaltı!
Benzine 9 kuruş indirim bekleniyor
ENERJİ

Benzin alacaklar dikkat!
Brent petrol yılın en düşük seviyesinde
ENERJİ

Petrol fiyatları tepetaklak oldu!
Motorin, otogaz ve gazyağına indirim geldi
ENERJİ

Araç sahipleri dikkat! Çifte indirim geldi
Benzin grubunda 11 kuruş indirim yapıldı
ENERJİ

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi
Rus petrol devi Ukrayna pazarından çıktı
ENERJİ

Rus petrol devi Ukrayna pazarından çıktı
AKİB'in ihracatı 1 milyar 225 milyon dolara çıktı
ENERJİ

"ÖZLEDİĞİMİZ ÇİFT HANELİ ARTIŞLARA GERİ DÖNDÜK"
TPAO, Siirt ve Şırnak sınırlarında petrol arayabilecek
ENERJİ

İKİ AYRI YERDE PETROL ARAYACAK
Fitch Ratings: Petrol ihracatçısı ülkeler düşük fiyatların baskısını hala hissediyor
ENERJİ

"PETROL İHRACATÇISI ÜLKELER DÜŞÜK FİYATLARIN BASKISINI HALA HİSSEDİYOR "
Benzin ve motorine zam
ENERJİ

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT ÇİFTE ZAM GELDİ
ABD'de petrol yatırımları son 5 yılın zirvesini gördü
ENERJİ

ABD'DE PETROL YATIRIMLARI ZİRVE YAPTI
Aksa Enerji Gana'da üretime geçti
ENERJİ

AKSA ENERJİ GANA'DA ÜRETİME GEÇTİ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme