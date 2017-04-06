Fitch Ratings: Petrol ihracatçısı ülkeler düşük fiyatların baskısını hala hissediyor

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, petrol fiyatlarının gerilemeye başladığı Haziran 2014'ten bu yana yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen önemli petrol ihracatçısı bazı ülkelerin hala düşük fiyatlar nedeniyle mali bakımdan sıkıntı çektiği belirtildi.

Açıklamada, gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki 14 ihracatçı ülkenin 11'inde petrol üretim maliyetlerinin ham petrol fiyatlarının üzerinde olduğu vurgulandı.

Söz konusu ülkelerin çoğunda harcama kesintileri, sübvansiyon reformları, petrol üretim seviyesini yükseltme gibi yollarla üretim maliyetlerinin geçen sene düşürüldüğü ancak bu yolların düşük petrol fiyatlarına göre gecikmeli uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, Nijerya, Angola ve Gabon'da artan kamu harcamaları nedeniyle bu ülkelerde 2017'de bütçe dengesinin 2015'e göre daha yüksek bir seviyede olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Öte yandan, düşük petrol fiyatlarına karşı Rusya'nın müdahalesinin zamanında geldiğine işaret edilerek, bunun ülkenin kredi değerlendirmesine olumlu yansıdığı ve Ekim 2016'da ülke görünümünün "negatif"ten "durağan" seviyesine çıkarıldığı hatırlatıldı.

Fitch Ratings, ham petrol fiyatlarının bu sene varil başına ortalama 52,5 dolar olmasını öngörüyor.