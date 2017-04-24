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Şubat'ta akaryakıt satışı azaldı

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG satışları şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla azaldı.

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:29:33 Güncelleme: 10:33:38 AA

Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,96 azalarak, 196 bin 13 metreküp oldu.

Motorin satışları yüzde 1,37 azalarak 1 milyon 724 bin 233 metreküpe geriledi. LPG satışları ise bu dönemde yüzde 8,67 azalarak 203 bin 861 tona indi.

Türkiye'de benzin satışı ocak-şubat aylarında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,09 azalarak 395 bin 417 metreküp oldu.

Söz konusu dönemde motorin satışları yüzde 1,12 artarak, 3 milyon 450 bin 251 metreküpü bulurken, LPG satışları da yüzde 5,58 azalarak 422 bin 194 tona geriledi.

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