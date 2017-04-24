Şubat'ta akaryakıt satışı azaldı

Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,96 azalarak, 196 bin 13 metreküp oldu.

Motorin satışları yüzde 1,37 azalarak 1 milyon 724 bin 233 metreküpe geriledi. LPG satışları ise bu dönemde yüzde 8,67 azalarak 203 bin 861 tona indi.

Türkiye'de benzin satışı ocak-şubat aylarında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,09 azalarak 395 bin 417 metreküp oldu.

Söz konusu dönemde motorin satışları yüzde 1,12 artarak, 3 milyon 450 bin 251 metreküpü bulurken, LPG satışları da yüzde 5,58 azalarak 422 bin 194 tona geriledi.