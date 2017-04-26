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Motorine 12-14 kuruş civarında indirim yapılacak

Dolarda yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıyor. Benzinde dün yapılan indirimin ardından bugün de motorine büyük bir indirim geliyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:26:35 Güncelleme: 10:03:43 HABERTURK.COM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklendiğini duyurdu.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4.448 TL civarına gerileyecek.

Öte yandan dün de benzin fiyatları 14 kuruş düşürülmüş ve İstanbul'da benzinin litresi ortalama 5.21 TL'ye gerilemişti. 

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