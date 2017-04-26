Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklendiğini duyurdu.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4.448 TL civarına gerileyecek.
Öte yandan dün de benzin fiyatları 14 kuruş düşürülmüş ve İstanbul'da benzinin litresi ortalama 5.21 TL'ye gerilemişti.
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Misafir 1 saat önce51 etkisi00
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