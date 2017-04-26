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ABD, Suudi Arabistan, petrol, Marsh
ENERJİ

ABD dünyanın en büyük petrol kaynağı olacak!

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh, 2017 Yılı Petrol ve Gaz Risk Endeksi’ni yayınladı. Endeksteki bulgulara göre ABD, en büyük petrol kaynağı olma yolunda Suudi Arabistan'ı geçmeye hazırlanıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:23:01 Güncelleme: 16:26:09 HABERTURK.COM

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh, 2017 Yılı Petrol ve Gaz Risk Endeksi’ni yayınladı. Endeksteki bulgulara göre ABD, en büyük petrol kaynağı olma yolunda Suudi Arabistan'ı geçmeye hazırlanıyor ve bu değişim, enerji endüstrisinin jeopolitik görünümünü de etkileyecek.

Söz konusu gelişmenin şirketlerin yatırımları üzerinde uzun vadeli etkide bulunabileceği belirtilirken, petrol fiyatlarındaki değişimin politik olaylar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmaya devam edeceği vurgulandı.

2015 yılının ortasında petrol fiyatlarındaki keskin düşüşten kaynaklanan pek çok jeopolitik sonuç ortaya çıkmıştı.

ŞİRKETLERE RİSK UYARISI

Konuyla ilgili açıklama yapan Marsh Kredi Özel Riskler Lideri Evan Freely, “Düşük petrol fiyatlarının, çok uluslu enerji kuruluşlarının veraset riski, sosyo-ekonomik zorluklar ve politik gerilimler nedeniyle oluşabilecek iş kesintileri üzerindeki etkisini değerlendirmek hiç bu kadar önemli olmamıştı” dedi. İstikrarsız bölgelerde faaliyet gösteren enerji firmalarına, risklerin, yabancı ülkelerdeki yatırımlarını ve sözleşmelerini nasıl etkilediğini sürekli olarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Freely, “Yüksek oranda petrol ve gaz gelirlerine bel bağlayan ülkelerde önemli varlıklara sahip çok uluslu kuruluşlar, petrol fiyatlarının, satışlarını ve tedarik zinciri stratejilerini oluştururken riski nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalıdırlar” diye konuştu.

PETROL ZENGİNİ ÜKLELER YATIRIM POTANSİYELİNE SAHİP

Marsh'ın 2017 Yılı Petrol ve Gaz Risk-Tazminat Endeksi’ne göre Libya, Suudi Arabistan, Nijerya, İran, Venezüella ve Endonezya gibi petrol zengini ülkeler, uzun vadeli ekonomik dönüşüm ve küresel enerji sektöründen gelecek yatırım potansiyeline sahip. Marsh'ın 2017 Yılı Petrol ve Gaz Risk-Tazminat Endeksi, hem yerleşik bölgelerde hem de gelişmekte olan piyasalarda kısa ve uzun vadeli istikrarı tehdit eden siyasi, ekonomik ve operasyonel riskleri inceliyor ve böylece petrol ve gaz şirketlerinin önümüzdeki yıl küresel olarak daha bilinçli yatırım kararları almalarını sağlıyor.

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