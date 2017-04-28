ENERJİ
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
AYEDAŞ
ENERJİ

AYEDAŞ'tan 10 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince (AYEDAŞ) 2017 yılında yaklaşık 10 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapılacağı bildirildi

28 Nisan 2017 Cuma, 14:42:57 Güncelleme: 14:46:05 AA

AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin İstanbul’da sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarını sürdüreceği ifade edildi.

Mevcut aydınlatma sistemlerinde bu yıl yapılacak bakım, onarım ve yatırım çalışmaları için yaklaşık 10 milyon lira ayrılacağı belirtilen açıklamada, şirketin İstanbul Anadolu yakasında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanlarını yenileyeceği, arızalanan armatürlerin de bakım ve onarımının gerçekleştirileceği kaydedildi.

AYEDAŞ tarafından son 5 ay içinde 3 bin 32 armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenirken, 16 bin 77 adet armatür de onarıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 7 dakika önce
    kara oğlanın köy kent projeleri. dünya ekonomik savaş mücadelesinin tek çözümü. sağlık iş aş hepsi yerinde.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rüzgarda kapasite artışında Çin lider
ENERJİ

Enerjide lider belli oldu
Doğalgazda 50 milyar metreküple rekor bekleniyor
ENERJİ

Tüm zamanların rekoru gelebilir
Turcas Petrol ve Turcas Enerji Holding yeniden yapılanacak
ENERJİ

Turcas yeniden yapılanıyor
Şubat'ta akaryakıt satışı azaldı
ENERJİ

Akaryakıt satışları düşüyor
EPDK'dan 4 şirkete 1,3 milyon liralık ceza!
ENERJİ

EPDK'dan 4 şirkete 1,3 milyon liralık ceza!
İhracata "petrol borusu" dopingi
ENERJİ

Dünyaca ünlü firma Türkiye'yi seçti
Motorinde 13 kuruş indirim yapıldı
ENERJİ

VE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ
Akkuyu'da gereklı belgeler Ekim'de tamamlanacak
ENERJİ

AKKUYU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME
Albatros Parkı’na Körfez’den komşu
ENERJİ

TÜRKİYE'YE 'ALBATROS'TAN GİRECEK
Türk Akımı'nda inşaat yazın başlayacak
ENERJİ

TÜRK AKIMI İNŞAATI BAŞLIYOR
İsrail ile Türkiye enerjide işbirliğine gidiyor
ENERJİ

İSRAİL'DEN ÖNEMLİ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
ABD dünyanın en büyük petrol kaynağı olacak!
ENERJİ

FLAŞ RAPOR: ABD YAKINDA SUUDİLERİ GEÇECEK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme