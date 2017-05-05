Petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da güne 47,64 dolardan başlamasının ardından 45,31 dolara kadar gerileyerek yüzde 4,9 azaldı.

Böylece, her iki petrol türünün varil fiyatı 30 Kasım'dan bugüne en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Söz konusu tarihte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üye ülkeleri ve Rusya ham petrol üretim seviyelerini bu yılın ilk yarısında kısma kararı almış ve petrol fiyatları aynı gün yüzde 9 artış göstermişti.

KAZANÇLARIN TAMAMI YOK OLDU

OPEC ve Rusya arasındaki anlaşmanın ardından küresel petrol piyasasında fiyatlar son 5 ayda varil başına 50-55 dolar arasında dengelenirken, son haftalarda fiyatlarda aşağı yönlü hareket hız kazanmıştı.

İki hafta önce yaklaşık yüzde 7 düşüş kaydeden ham petrol fiyatları, bugün de yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Böylece, 30 Kasım'da OPEC ile Rusya arasındaki anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında elde edilen kazançların tamamı bugün itibariyle silindi.

Uzmanlar, anlaşmanın bu yılın ikinci yarısında da uygulanmaya devam etmesi konusunda belirsizliğin devam ettiğini belirtirken, OPEC'in 25 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği toplantının piyasa ve fiyatlar için önemine dikkati çekiyor.

ABD'NİN ÜRETİMİ SON 5 AYDA YÜZDE 6,9 YÜKSELDİ

Ayrıca, ABD'nin artan ham petrol üretiminin küresel arz fazlasını yükselttiğine işaret eden uzmanlar, bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu vurguluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, dünyanın en büyük üçüncü ham petrol üreticisi konumunda bulunan ABD'nin ham petrol üretimi kasım ayı sonunda günlük ortalama 8,7 milyon varilken, geçen hafta 9,3 milyon varile yükseldi.

Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi son 5 ayda yüzde 6,9 yükselmiş oldu. EIA verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi 11 haftadır üst üste artış gösteriyor.