petrol fiyatları, Rusya, Suudi Arabistan, OPEC
ENERJİ

Rusya ve Suudi Arabistan anlaştı, petrol fiyatları fırladı

Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini kısma süresini 2018’in mart ayına kadar uzatma konusunda anlaşmasının ardından petrol fiyatları fırladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:46:30 Güncelleme: 10:57:33 HABERTURK.COM

Rusya ve Suudi Arabistan Enerji Bakanları Aleksandır Novak ve Halid el Falih, Pekin’de düzenledikleri ortak basın toplantısında petrol üretimindeki sınırlamaları 2018 yılının ilk çeyreğine kadar sürdürme konusunda mutabık olduklarını söyledi.

Açıklama sonrasında ham petrol fiyatı sabah saatlerinde yüzde 1.5 artarak varil fiyatına 48.58 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1.46 artarak 51.58 doları buldu.

Petrol  İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), geçen yıl petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçmek amacıyla stokların üretimi sınırlama kararı almıştı. Anlaşma kapsamında petrol üreticisi ülkelerin üretimde günde 1.8 milyon varillik bir kesintiye gitmesi öngörülüyor.

 

 

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