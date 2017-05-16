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Tüpraş'ta anlaşma sağlandı

Tüpraş ile Petrol İş Sendikası arasında anlaşma sağlandı. Tüpraş, anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladı. Buna göre, ilk altı ay için yüzde 9 zam yapılmasına karar verildi

16 Mayıs 2017 Salı, 09:57:19 Güncelleme: 09:58:17 Reuters

Tüpraş, Petrol İş Sendikası ile sürdürülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Tüpraş'ın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2018 arasında geçerli olmak üzere ilk altı ay için yüzde 9, ikinci ve üçüncü altı ay için TÜFE ve dördüncü altı ay için TÜFE artı 0.50 oranında ücret artışı yapıldı.

Açıklamaya göre, birleştirilmiş sosyal yardım ve bayram parası gibi alanlarda da iyileştirmeler sağlandı.

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