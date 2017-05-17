Bendevi Palandöken
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Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geri dönülmeli

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, akayakıt zammıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Palandöken, "Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geri dönülmeli" dedi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:42:04 Güncelleme: 12:43:07 AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapılacağı yönündeki beklentilere ilişkin, "Son dönemde döviz kurlarında yaşanan sert düşüşle birlikte petrol fiyatları da uluslararası piyasalarda gerilemesine rağmen benzine ve motorine zam yapılmasına bir anlam veremiyorum. Bu zam uygulanmadan geri alınmalı. Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geri dönülmeli" ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, petrole yapılan zamların piyasaları her alanda olumsuz etkilediğini belirtti.
Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde döviz kurlarında yaşanan sert düşüşle birlikte petrol fiyatları da uluslararası piyasalarda gerilemesine rağmen benzine ve motorine zam yapılmasına bir anlam veremiyorum. Bu zam uygulanmadan geri alınmalı. Biz indirim beklerken benzine ve mazota zam yapılması doğru değil. Ramazan ayı öncesi bu zamlar piyasaları olumsuz etkiler, enflasyonu artırır. Benzin ve motorine zam yapılmasını iyi niyetli bulmuyoruz. Acilen akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geri dönülmeli"

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