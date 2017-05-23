Benzine 8 kuruş zam yapılacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarına 24 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılacak. PÜİS'in açıklaması şöyle:
"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş zam beklenmektedir. Motorin grubunda ise 23-24 Mayıs 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir."
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YORUMLAR 24
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Misafir10 lira olsun 10 10 10 10 istiyoruz00
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MisafirYapmazsanız ayıp olur.PÜİS sendikanız ne işe yarar.Yapın yapın.Nasılsa milletin sesi çıkmıyor.İnşallah bu zamların altında kalırsınız.Ayıp ya allahtan korkmaz kuldan utanmazlar.Bu milleti bu kadar zorluyorsunuz.İnsaf kalmamış sizde.Ondan avrupa üyesi olamıyoruz.Çünkü yaşam standartı çok düşük ülkemizde.Yazık çok yazık.00
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Misafirpahalı geliyosa benzin mazot toplu taşımayı kullanınız00
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MisafirZAM geldikçe mutlu oluyorum.00
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Misafir1 ver 10 al ne kadar güzel sistem00
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MisafirDüz 10 yapın hesabı kolay olsun.00
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Misafirdurmak yok yola devam..hedef 2023...hala bu kadar oy alıyorsa demek ki az bile geçiriyorlar...00
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Misafireeeyyyy benzin eeeyyy motorin cikisi gelirse dusebilir fiyatlar bence.pardon o eeeyyy abd eeeyyy ab idi karistirdim.00
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MisafirtTemizinden benzini 1 Litresini 10 tl yapın binenen binmeyen ortaya çıksın00
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Misafirnedir bu milletin sizden cektigi00
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Misafirherseye zam oglu zam.. birde enflasyon tek hanede kalacakmis göya.. hahahaa..00
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MisafirAZ DA olsa ındırım yaptılar ama galiba gene paraları bitti ondan zam üstüne zam sıkıntı yapmayın 6 tl yapın da btsin bu işş00
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Misafirdolar düşüyor, petrol düşüyor bu neyin zammı. Dolar,petrol çıksa kimbilir ne yapar bu vicdansızlar00
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MisafirKemiğimizi sömürün az mis biz boyle saf olduktan sonra 100 lira olsa kim se ses cikarmaz00
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Misafirhala akaryakıta zammı devletin yaptığını zanneden meczuplar var yazık00
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Misafiraz bille03
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Misafirhak hala bunlara oy veriyor hersey dusuyor bizde zam ekonomi ilerliyor dogru 20 lira olsun bu sürü hak ediyor33
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MisafirBiraz dünyayı araştır. En ucuza kullanan ülkelerden birinde yaşıyorsun...00
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Misafir3 gun oldu geleli hay anasini00
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MisafirAman geç kalma erken gel00
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Misafir6 tl yapın da rahatlayın00
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Misafiröfke den kurduruyorum00
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Misafiryapın yapın motorini de ihmal etmeyin nasılsa ödüyoz00
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Misafirhaydaaa... yahu bu nedir kardeşim .. bu kadar pahalı benzin bu kadar pahalı vergili araçlar bu kadar bu kadar sonunda bize kaçar00
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Misafirkoyun olduktan sonra zam gelse ne olucak 10 lira olsun60
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