Benzine 8 kuruş zam yapılacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarına 24 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılacak. PÜİS'in açıklaması şöyle:

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş zam beklenmektedir. Motorin grubunda ise 23-24 Mayıs 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir."