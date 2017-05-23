benzin
ENERJİ

Benzine 8 kuruş zam yapılacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarına 8 kuruş zam yapılacak. Dün de motorin fiyatlarına 9 kuruş zam yapılmıştı

23 Mayıs 2017 Salı, 09:46:03 Güncelleme: 10:02:42

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarına 24 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılacak. PÜİS'in açıklaması şöyle:

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş zam beklenmektedir. Motorin grubunda ise 23-24 Mayıs 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 24
  • Misafir
    10 lira olsun 10 10 10 10 istiyoruz
  • Misafir
    Yapmazsanız ayıp olur.PÜİS sendikanız ne işe yarar.Yapın yapın.Nasılsa milletin sesi çıkmıyor.İnşallah bu zamların altında kalırsınız.Ayıp ya allahtan korkmaz kuldan utanmazlar.Bu milleti bu kadar zorluyorsunuz.İnsaf kalmamış sizde.Ondan avrupa üyesi olamıyoruz.Çünkü yaşam standartı çok düşük ülkemizde.Yazık çok yazık.
  • Misafir
    pahalı geliyosa benzin mazot toplu taşımayı kullanınız
  • Misafir
    ZAM geldikçe mutlu oluyorum.
  • Misafir
    1 ver 10 al ne kadar güzel sistem
  • Misafir
    Düz 10 yapın hesabı kolay olsun.
  • Misafir
    durmak yok yola devam..hedef 2023...hala bu kadar oy alıyorsa demek ki az bile geçiriyorlar...
  • Misafir
    eeeyyyy benzin eeeyyy motorin cikisi gelirse dusebilir fiyatlar bence.pardon o eeeyyy abd eeeyyy ab idi karistirdim.
  • Misafir
    tTemizinden benzini 1 Litresini 10 tl yapın binenen binmeyen ortaya çıksın
  • Misafir
    nedir bu milletin sizden cektigi
  • Misafir
    herseye zam oglu zam.. birde enflasyon tek hanede kalacakmis göya.. hahahaa..
  • Misafir
    AZ DA olsa ındırım yaptılar ama galiba gene paraları bitti ondan zam üstüne zam sıkıntı yapmayın 6 tl yapın da btsin bu işş
  • Misafir
    dolar düşüyor, petrol düşüyor bu neyin zammı. Dolar,petrol çıksa kimbilir ne yapar bu vicdansızlar
  • Misafir
    Kemiğimizi sömürün az mis biz boyle saf olduktan sonra 100 lira olsa kim se ses cikarmaz
  • Misafir
    hala akaryakıta zammı devletin yaptığını zanneden meczuplar var yazık
  • Misafir
    az bille
  • Misafir
    hak hala bunlara oy veriyor hersey dusuyor bizde zam ekonomi ilerliyor dogru 20 lira olsun bu sürü hak ediyor
  • Misafir
    Biraz dünyayı araştır. En ucuza kullanan ülkelerden birinde yaşıyorsun...
  • Misafir
    3 gun oldu geleli hay anasini
  • Misafir
    Aman geç kalma erken gel
  • Misafir
    6 tl yapın da rahatlayın
  • Misafir
    öfke den kurduruyorum
  • Misafir
    yapın yapın motorini de ihmal etmeyin nasılsa ödüyoz
  • Misafir
    haydaaa... yahu bu nedir kardeşim .. bu kadar pahalı benzin bu kadar pahalı vergili araçlar bu kadar bu kadar sonunda bize kaçar
  • Misafir
    koyun olduktan sonra zam gelse ne olucak 10 lira olsun
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TPAO petrol arama çalışmalarına başladı
ENERJİ

5 yıl boyunca petrol arayacak
ABD, enerji sektöründe Türkiye ile ortak çalışmak istiyor
ENERJİ

Denizlerdeki arama faaliyetlerine ABD'liler talip
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira ceza
ENERJİ

EPDK'dan 4 şirkete 2,6 milyon liralık ceza
Şubat'ta akaryakıt satışı azaldı
ENERJİ

Akaryakıt satışları düşüyor
EPDK'dan 4 şirkete 1,3 milyon liralık ceza!
ENERJİ

EPDK'dan 4 şirkete 1,3 milyon liralık ceza!
EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine 490 bin TL ceza
ENERJİ

EPDK'dan 3 akaryakıt şirketine ceza
Yenilenebilir enerjiye 1.7 milyar lira destek
ENERJİ

YENİLENEBİLİR ENERJİYE 1.7 MİLYAR LİRA DESTEK
Benzine 8 kuruş zam yapılacak
ENERJİ

BİR ZAM DAHA GELİYOR
Dünya zenginleri Uşak halısı için sıraya giriyor
ENERJİ

DÜNYA ZENGİNLERİ BUNUN İÇİN SIRAYA GİRDİ
Tüpraş'ta anlaşma sağlandı
ENERJİ

TÜPRAŞ'TA ANLAŞMA SAĞLANDI
TMSF, Banka Asya mülkiyetindeki santralleri satışa çıkardı
ENERJİ

SANTRALLERİ SATIŞA ÇIKARILDI
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geri dönülmeli
ENERJİ

TAVAN FİYAT UYGULAMASINA GERİ DÖNÜLMELİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme