Benzine 8 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,14 liradan 5,22 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litresine en son 17 Mayıs'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.
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YORUMLAR 34
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Misafirben 20 liralık alıyorum00
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Misafirbu millet şöyle bu millet böyle anca laf sen napıosun kardeş bu millet için00
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Misafirbırak abd deki benzin fiyatını nerde yaşıyosun sen turkiyede benzin pahalımı geliyo o zaman bisiklete bin yada toplu taşımayı kullan birazcık rahatınızdan fedakarlık edin anca bıdı bıdı03
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Misafirsaftirikler araban yok diye 10 tl. olsun diyorsun ya. bilmez misin her zam aynı anda enflasyonu artıracak. bre gafil illa direk cebinden mi çıkması gerekiyor. tepki vermem için...30
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MisafirABD de benzin litresi 0.73 cent :) Asgari ücret saatlik 10.50 dolar. Yani asgari ücretli bir çalışan 1 saatlik çalışma ile 12-13 litre benzin alıyor. Türkiye de ise asgari ücret saatlik 7.2 TL , benzinse 5.25 TL. En fazla 1.5 LT benzin alabiliyorsun. Daha fazla açıklama yapmama gerek yok sanırım.30
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Misafir10 lira olsun 10 10 10 10 istiyoruz00
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MisafirYapmazsanız ayıp olur.PÜİS sendikanız ne işe yarar.Yapın yapın.Nasılsa milletin sesi çıkmıyor.İnşallah bu zamların altında kalırsınız.Ayıp ya allahtan korkmaz kuldan utanmazlar.Bu milleti bu kadar zorluyorsunuz.İnsaf kalmamış sizde.Ondan avrupa üyesi olamıyoruz.Çünkü yaşam standartı çok düşük ülkemizde.Yazık çok yazık.30
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Misafirpahalı geliyosa benzin mazot toplu taşımayı kullanınız03
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Misafirzamlar sanki sadece ulaşımı mı etkiliyor her şey zamlanıyor hava hariç00
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MisafirTezek yakacak vatandaşlardan birisin galiba rusyaya kızıp tezek yakacak adamlar vardı ama herkes onun gibi köyde oturmuyor orgaznize sanayi ve rezidanslarda tezek yanmıyordu. Ayrıca benzin mazot nakliye ve toplu taşımdada kullanılıyor onların ücretinede yansıyor.IKRA00
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MisafirZAM geldikçe mutlu oluyorum.00
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Misafir1 ver 10 al ne kadar güzel sistem00
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MisafirDüz 10 yapın hesabı kolay olsun.00
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Misafirdurmak yok yola devam..hedef 2023...hala bu kadar oy alıyorsa demek ki az bile geçiriyorlar...00
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Misafireeeyyyy benzin eeeyyy motorin cikisi gelirse dusebilir fiyatlar bence.pardon o eeeyyy abd eeeyyy ab idi karistirdim.00
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MisafirtTemizinden benzini 1 Litresini 10 tl yapın binenen binmeyen ortaya çıksın00
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Misafirekmek de yemeyeceksin o zaman00
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Misafirnedir bu milletin sizden cektigi00
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Misafirherseye zam oglu zam.. birde enflasyon tek hanede kalacakmis göya.. hahahaa..30
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MisafirAZ DA olsa ındırım yaptılar ama galiba gene paraları bitti ondan zam üstüne zam sıkıntı yapmayın 6 tl yapın da btsin bu işş00
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Misafirdolar düşüyor, petrol düşüyor bu neyin zammı. Dolar,petrol çıksa kimbilir ne yapar bu vicdansızlar30
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MisafirKemiğimizi sömürün az mis biz boyle saf olduktan sonra 100 lira olsa kim se ses cikarmaz00
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Misafirhala akaryakıta zammı devletin yaptığını zanneden meczuplar var yazık03
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Misafiraz bille03
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Misafirhak hala bunlara oy veriyor hersey dusuyor bizde zam ekonomi ilerliyor dogru 20 lira olsun bu sürü hak ediyor33
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MisafirBiraz dünyayı araştır. En ucuza kullanan ülkelerden birinde yaşıyorsun...03
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Misafir3 gun oldu geleli hay anasini00
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MisafirAman geç kalma erken gel30
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Misafir6 tl yapın da rahatlayın30
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MisafirBeyleeer lütfen şikayet etmeyin Benzinin Mazotun Ve Gazın litresi 10,00 tl olsun trafik gene aynı olur bizleri çook iyi tanıyorlar insanlar hak ettiği gibi yönetililer bir hafta binmesek ölürmüyüz söyleyecek çok şey varda neyse siz anladınız(Gülün beyler Gülün).00
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Misafiröfke den kurduruyorum00
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Misafiryapın yapın motorini de ihmal etmeyin nasılsa ödüyoz00
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Misafirhaydaaa... yahu bu nedir kardeşim .. bu kadar pahalı benzin bu kadar pahalı vergili araçlar bu kadar bu kadar sonunda bize kaçar00
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Misafirkoyun olduktan sonra zam gelse ne olucak 10 lira olsun90
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