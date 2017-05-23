benzin
ENERJİ

Benzine 8 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruşluk zam yapıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 09:46:03 Güncelleme: 17:23:35 AA

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,14 liradan 5,22 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine en son 17 Mayıs'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

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YORUMLAR 34
  • Misafir
    ben 20 liralık alıyorum
  • Misafir
    bu millet şöyle bu millet böyle anca laf sen napıosun kardeş bu millet için
  • Misafir
    bırak abd deki benzin fiyatını nerde yaşıyosun sen turkiyede benzin pahalımı geliyo o zaman bisiklete bin yada toplu taşımayı kullan birazcık rahatınızdan fedakarlık edin anca bıdı bıdı
  • Misafir
    saftirikler araban yok diye 10 tl. olsun diyorsun ya. bilmez misin her zam aynı anda enflasyonu artıracak. bre gafil illa direk cebinden mi çıkması gerekiyor. tepki vermem için...
  • Misafir
    ABD de benzin litresi 0.73 cent :) Asgari ücret saatlik 10.50 dolar. Yani asgari ücretli bir çalışan 1 saatlik çalışma ile 12-13 litre benzin alıyor. Türkiye de ise asgari ücret saatlik 7.2 TL , benzinse 5.25 TL. En fazla 1.5 LT benzin alabiliyorsun. Daha fazla açıklama yapmama gerek yok sanırım.
  • Misafir
    10 lira olsun 10 10 10 10 istiyoruz
  • Misafir
    Yapmazsanız ayıp olur.PÜİS sendikanız ne işe yarar.Yapın yapın.Nasılsa milletin sesi çıkmıyor.İnşallah bu zamların altında kalırsınız.Ayıp ya allahtan korkmaz kuldan utanmazlar.Bu milleti bu kadar zorluyorsunuz.İnsaf kalmamış sizde.Ondan avrupa üyesi olamıyoruz.Çünkü yaşam standartı çok düşük ülkemizde.Yazık çok yazık.
  • Misafir
    pahalı geliyosa benzin mazot toplu taşımayı kullanınız
  • Misafir
    zamlar sanki sadece ulaşımı mı etkiliyor her şey zamlanıyor hava hariç
  • Misafir
    Tezek yakacak vatandaşlardan birisin galiba rusyaya kızıp tezek yakacak adamlar vardı ama herkes onun gibi köyde oturmuyor orgaznize sanayi ve rezidanslarda tezek yanmıyordu. Ayrıca benzin mazot nakliye ve toplu taşımdada kullanılıyor onların ücretinede yansıyor.IKRA
  • Misafir
    ZAM geldikçe mutlu oluyorum.
  • Misafir
    1 ver 10 al ne kadar güzel sistem
  • Misafir
    Düz 10 yapın hesabı kolay olsun.
  • Misafir
    durmak yok yola devam..hedef 2023...hala bu kadar oy alıyorsa demek ki az bile geçiriyorlar...
  • Misafir
    eeeyyyy benzin eeeyyy motorin cikisi gelirse dusebilir fiyatlar bence.pardon o eeeyyy abd eeeyyy ab idi karistirdim.
  • Misafir
    tTemizinden benzini 1 Litresini 10 tl yapın binenen binmeyen ortaya çıksın
  • Misafir
    ekmek de yemeyeceksin o zaman
  • Misafir
    nedir bu milletin sizden cektigi
  • Misafir
    herseye zam oglu zam.. birde enflasyon tek hanede kalacakmis göya.. hahahaa..
  • Misafir
    AZ DA olsa ındırım yaptılar ama galiba gene paraları bitti ondan zam üstüne zam sıkıntı yapmayın 6 tl yapın da btsin bu işş
  • Misafir
    dolar düşüyor, petrol düşüyor bu neyin zammı. Dolar,petrol çıksa kimbilir ne yapar bu vicdansızlar
  • Misafir
    Kemiğimizi sömürün az mis biz boyle saf olduktan sonra 100 lira olsa kim se ses cikarmaz
  • Misafir
    hala akaryakıta zammı devletin yaptığını zanneden meczuplar var yazık
  • Misafir
    az bille
  • Misafir
    hak hala bunlara oy veriyor hersey dusuyor bizde zam ekonomi ilerliyor dogru 20 lira olsun bu sürü hak ediyor
  • Misafir
    Biraz dünyayı araştır. En ucuza kullanan ülkelerden birinde yaşıyorsun...
  • Misafir
    3 gun oldu geleli hay anasini
  • Misafir
    Aman geç kalma erken gel
  • Misafir
    6 tl yapın da rahatlayın
  • Misafir
    Beyleeer lütfen şikayet etmeyin Benzinin Mazotun Ve Gazın litresi 10,00 tl olsun trafik gene aynı olur bizleri çook iyi tanıyorlar insanlar hak ettiği gibi yönetililer bir hafta binmesek ölürmüyüz söyleyecek çok şey varda neyse siz anladınız(Gülün beyler Gülün).
  • Misafir
    öfke den kurduruyorum
  • Misafir
    yapın yapın motorini de ihmal etmeyin nasılsa ödüyoz
  • Misafir
    haydaaa... yahu bu nedir kardeşim .. bu kadar pahalı benzin bu kadar pahalı vergili araçlar bu kadar bu kadar sonunda bize kaçar
  • Misafir
    koyun olduktan sonra zam gelse ne olucak 10 lira olsun
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