Benzine 8 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,14 liradan 5,22 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine en son 17 Mayıs'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.