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OPEC petrol kısıntısının uzatılmasına karar verdi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda, petrol üretimi kısıntısının 9 ay süreyle uzatılmasına karar verdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:56:38 Güncelleme: 16:03:05 HABERTURK.COM

OPEC, petrol fiyatlarındaki düşüşün engellenmesi amacıyla petrol üretiminde kısıntıya gitme uygulamasını mart 2018’e kadar uzatma kararı aldı.

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantıya, OPEC üyesi 14 ülkenin petrol bakanları katıldı. Üye ülkelerin desteğiyle, geçen yılın kasım ayında kararlaştırılan ve bu yılın ocak ayında uygulanmaya başlayan petrol üretim seviyesinin kısılması kararı tekrar uzatıldı.

OPEC, geçen yılın kasım ayında, yıllık petrol üretim seviyesini günlük 1,2 milyon varil, OPEC üyesi olmayan ülkelerin de 600 bin varil düşürme kararı almıştı. Rusya’nın ise günlük 300 bin varil yıllık petrol üretimini azaltma sözü verdiği açıklanmıştı.

Toplantı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı 54 doların üzerinde  dengelendi.

 

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