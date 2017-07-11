Enerjisa kredi notu
ENERJİ

Enerjisa Fitch'ten "AA" aldı

Enerjisa Enerji AŞ tarafından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in şirketin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA (tur) olarak açıkladığı bildirildi

11 Temmuz 2017 Salı, 10:25:53 Güncelleme: 12:18:49 AA

Enerjisa'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA (tur), görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fitch Rating ise şirketin kredi notuna ilişkin yaptığı açıklamada, Enerjisa'nın diğer değerlendirilen şirketlere kıyasla daha tahmin edilebilir kazançlara sahip olduğunu kaydetti.

Derecelendirme kuruluşu, Enerjisa'nın faaliyetlerinin niteliği, olumlu pazar reformları ve şirketin öngörülebilir nakit akışı ile deneyimli hissedarlarının da kredi notunu destekleyen faktörler olduğunu vurguladı.

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