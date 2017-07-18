Eskişehir'de bulunan 38 megavat kapasiteli Yenice HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesine 8 firma teklif verdi.

Komisyon başkanlığını Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın yaptığı ihalede, önce kapalı zarfla elemesiz tur teklifleri alındı. Elemesiz turda verilen 117 milyon liralık en yüksek teklifin ardından birinci elemeli tura geçildi.

İlk elemeli turda, en düşük teklif sahibi olan Nokta Yatırım Holding AŞ ihale dışı kaldı. Bu turda verilen 126 milyon liralık en yüksek teklifin ardından, ikinci elemeli tura geçildi.

İkinci elemeli turda ise en düşük teklif sahibi Bükor Elektrik Üretim AŞ ihaleden ayrılmak durumunda kaldı. Bu turda verilen 128 milyon liralık en yüksek teklif sonrasında, üçüncü elemeli tur için teklifler alındı.

Üçüncü elemeli turda, Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret AŞ en düşük teklif ile ihaleden elendi.

Bu tur sonrasında açık arttırmaya geçildi. Açık arttırma başlangıç tutarı 130 milyon 200 bin lira ve artırım aralığı da 50 bin lira olarak belirlendi.

İlk teklifler alınmadan önce Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti. temsilcisi devam etmeyeceklerini açıklayarak ihaleden çekildi. Açık arttırmanın ilk turunda Fernas İnşaat AŞ ve İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ de ihaleden çekildi.

Açık arttırmanın ikinci turunda, Kemal CAN-Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama AŞ-Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama AŞ ortak girişim grubunun da teklif vermeden çekilmesinin ardından, Kılıç Enerji Üretim AŞ'nin açık arttırmanın ilk turunda verdiği 130 milyon 300 bin liralık teklif geçerli kabul edildi.

Böylece, Yenice HES özelleştirmesi ihalesinde en yüksek teklif sahibi Kılıç Enerji Üretim AŞ olurken Kemal CAN-Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama AŞ - Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama AŞ ortak girişim grubu da 130 milyon 250 bin lira ile en yüksek ikinci teklifi veren firma oldu.

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