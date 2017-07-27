Rüzgar Enerjisi ihalesinde toplam 8 firma teklif verdi

Enerji Bakanlığı’nın, Türkiye’de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesinin Ağustos ayında yapılması planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, “Türkiye’yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz” diyerek açıkladığı, YEKA (yenilenebilir enerji kaynak alanları) stratejisinin ikinci projesi için dünyanın en büyük 8 rüzgar türbini üreticisi teklif verdi.

Başvuran rüzgar türbini üreticilerinin pazar payları küresel rüzgar pazarının yüzde 90’ını temsil ediyor.

Teklif veren firmalar şöyle:

Vestas (Danimarka) - Enerjisa

Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji

Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji

Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

MingYang (Çin) - İlk İnşaat

Türbin üreticilerinin dünyadaki sıralamaları

VESTAS – 1.

GE – 2.

GOLDWIND - 3.

SIEMENS – 4.

ENERCON – 5.

NORDEX – 6.

MINGYANG – 8.

SENVION – 10.

İŞÇİLİK VE MONTAJDAN TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE

Türkiye son yıllarda rüzgar türbin kanadı ve kule üretimi alanlarında fabrika yatırımlarını çekse de bu iki alanın kapasitesi montaj ile sınırlı kaldı. YEKA yarışması ile ilk defa teknoloji alanında da yerli üretim sağlanacak. Bunun için yarışmanın şartnamesi özel olarak hazırlandı:

• Yarışmayı kazanan firma, 100 milyon ABD Doları üzerinde yatırım ile fabrika kuracak.

• Fabrikada en az 2,3 MWe gücünde olmak üzere ortalama 300 ila 450 adet yerli rüzgar türbini üretimi gerçekleştirilecek.

• YEKA’larda kurulacak olan yerli rüzgar türbinlerinin üretileceği fabrika, tek vardiyada en az 150 adet/yıl veya 400 MW/yıl rüzgar türbini üretim kapasitesine sahip olacak.

• Fabrikanın kurulum süresi sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olacak.

• Fabrikada üretilecek rüzgâr türbinlerinin yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak. Bu oranın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak olan birçok aksamın yurtiçi kaynaklardan tedarik edilecek veya yerli olarak imal edilmesi zorunluluğu bulunacak. Bu durum birçok farklı sektörün de doğrudan veya dolaylı gelişimine katkılar sağlayacak.

1 MİLYAR DOLARI AŞACAK YATIRIM

Rüzgar YEKA’sı yarışmasını kazanacak firma, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapmış olacak. Yerli RES’lerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanıyor olacak.