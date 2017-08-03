SON DAKİKA! YEKA ihalesi başladı! YEKA ihalesi son durum - CANLI YAYIN

İHALEDEN CANLI YAYIN
* İlk teklif zarfları açıldı: En düşük teklif 4,19 sent/KWS
* Enercon, Goldvind ve Vestas OG'leri açık eksiltmeye katılamayacak
* Açık eksiltmede yarışacak olan firmalar şöyle: GE, Siemens, Nordex, Mingyang ve Senvion OGG
* İhale bu 5 OGG arasında devam ediyor
* GE- Fina Enerji ortaklığı da çekildi, ihale 4 firma arasında devam ediyor.
* Senvion ve Içtaş ortaklığı ihaleden çekildi
* İhale saat 11.30 itibariyle Siemens-Türkerler-Kalyon, MingYang-İlk İnşaat ve Nordex - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ortaklıkları arasında devam ediyor.
* Nordex - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ortaklığı mola aldı
* 11.38 itibariyle ikinci tur başladı ve fiyat teklifi 4.16 sente indi.
BİRER SENT DÜŞÜYOR
* MingYang-İlk İnşaat'ın molası geldi.
* Mola bitti, fiyat 4.15 sente indi.
* Nordeks fiyatı 4.14 sente çekti.
* Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 4.13 sente indi
* MingYang-İlk İnşaat 4.12 sente indi.
BİR MOLA DAHA GELDİ
* Nordex- İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji saat 11.47 itibariyle mola aldı.
* Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 4.10 sente indi
DÖRDÜNCÜ TUR BAŞLADI
* MingYang-İlk İnşaat mola aldı
* İhalede fiyat 4.04 sente indi
* İhaleye devam eden firma sayısı ikiye indi
DEVAM EDİYOR...
8 FİRMA GİRMİŞTİ
Dünya rüzgar enerjisi piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını elinde bulunduran 8 dev girişim grubu ihaleye girdi.
İhalede yarışan 8 konsorsiyum şöyle:
Vestas (Danimarka) - Enerjisa
Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji
Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji
Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik
GE (Amerika) - Fina Enerji
MingYang (Çin) - İlk İnşaat
Projenin uygulanacağı 5 bölge ise şöyle:
Kayseri - Niğde - Sivas
Edirne - Kırklareli - Tekirdağ
Ankara - Çankırı - Kırıkkale
Bilecik - Kütahya - Eskişehir
- YEKA ihalesi
- yeka ihalesi teklif
- YEKA ihalesine katılanlar
- YEKA ihalesi son durum
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Misafir 19 dakika önceKalton limak :) kim alır acaba ??00
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Misafir 25 dakika önceTürkiye'den gerçek bir Türk firmanın bile olmaması ne acı bir durum...30