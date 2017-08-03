SON DAKİKA! YEKA ihalesi başladı! YEKA ihalesi son durum - CANLI YAYIN

YEKA ihalesi, YEKA ihalesine katılanlar
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YEKA ihalesinde teklifler veriliyor

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor. İlk teklifler verildi ve açık eksiltmeye geçildi. İhaleye giren 8 firmadan 5'i açık eksiltmeye katılırken, 3'ü katılmadı. Saat 11.34 itibariyle de iki firmanın daha çekilmesiyle 3 firma ihaleye devam ediyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:08:17 Güncelleme: 12:05:24

İHALEDEN CANLI YAYIN

* İlk teklif zarfları açıldı: En düşük teklif 4,19 sent/KWS

* Enercon, Goldvind ve Vestas OG'leri açık eksiltmeye katılamayacak

* Açık eksiltmede yarışacak olan firmalar şöyle: GE, Siemens, Nordex, Mingyang ve Senvion OGG

* İhale bu 5 OGG arasında devam ediyor

* GE- Fina Enerji ortaklığı da çekildi, ihale 4 firma arasında devam ediyor.

* Senvion ve Içtaş ortaklığı ihaleden çekildi

* İhale saat 11.30 itibariyle Siemens-Türkerler-Kalyon, MingYang-İlk İnşaat ve Nordex - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ortaklıkları arasında devam ediyor.

* Nordex - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji ortaklığı mola aldı

* 11.38 itibariyle ikinci tur başladı ve fiyat teklifi 4.16 sente indi.

BİRER SENT DÜŞÜYOR

* MingYang-İlk İnşaat'ın molası geldi.

* Mola bitti, fiyat 4.15 sente indi.

* Nordeks fiyatı 4.14 sente çekti.

* Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 4.13 sente indi

* MingYang-İlk İnşaat 4.12 sente indi. 

 

BİR MOLA DAHA GELDİ

* Nordex- İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji saat 11.47 itibariyle mola aldı. 

* Siemens -Türkerler- Kalyon OGG 4.10 sente indi

 

DÖRDÜNCÜ TUR BAŞLADI 

* MingYang-İlk İnşaat mola aldı

* İhalede fiyat 4.04 sente indi

* İhaleye devam eden firma sayısı ikiye indi

 

DEVAM EDİYOR... 

 

8 FİRMA GİRMİŞTİ

Dünya rüzgar enerjisi piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını elinde bulunduran 8 dev girişim grubu ihaleye girdi. 

İhalede yarışan 8 konsorsiyum şöyle:

Vestas (Danimarka) - Enerjisa
Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji
Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji
Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik
GE (Amerika) - Fina Enerji
MingYang (Çin) - İlk İnşaat

Projenin uygulanacağı 5 bölge ise şöyle:

Kayseri - Niğde - Sivas
Edirne - Kırklareli - Tekirdağ
Ankara - Çankırı - Kırıkkale
Bilecik - Kütahya - Eskişehir

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 19 dakika önce
    Kalton limak :) kim alır acaba ??
  • Misafir 25 dakika önce
    Türkiye'den gerçek bir Türk firmanın bile olmaması ne acı bir durum...
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