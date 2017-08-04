YEKA ihalesi, YEKA Siemens
ENERJİ

YEKA ihalesini dünya basını böyle gördü! YEKA ihalesi- Siemens

Bakan Albayrak’ın mesajı Alman basınında gündem oldu

Türkiye'nin rüzgar teknolojileri alanında tarihi adımı olan YEKA rüzgar yarışması dünya basınında büyük yankı buldu. İhaleyi, teknoloji üreticisi Siemens'in yer aldığı konsorsiyumun kazanması Alman basınında "Siemens konsorsiyumu Türkiye'de büyük rüzgar enerjisi ihalesini kazandı" başlığı ile duyuruldu

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:15:18 Güncelleme: 17:23:33

Alman DPA Ajansı YEKA İhalesi haberini, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu büyük projelerin Türk-Alman ilişkilerine olumlu yönde katkıda bulunmasını ümit ediyorum" ifadeleriyle paylaştı.

Bir başka Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle de iki ülke arasındaki gerginlik döneminde gerçekleşen ihaleye geniş yer ayırdı. Deutsche Welle, ihale haberini, Alman Hükümetinin Türkiye'ye yatırım yapılmaması çağrısının, dünya devi Siemens'i korkutmadığı spotu ile paylaştı.

Alman basınının yanısıra ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times da ihaleyi Siemens'in kazanmasını paylaştı. Almanya ile Türkiye arasındaki son dönemde gerilen ilişkilere atıfta bulunan gazete, ihale haberini Bakan Albayrak'ın "Sonuç, iki ülke ilişkilerine önemli katkıda bulunacak" sözü ile paylaştı.

ABD’DEN JAPONYA’YA KADAR SES GETİRDİ

İhale sonucu, dün gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinde önemli basın kuruluşları tarafından paylaşıldı.

Japonya’nın en önemli ekonomi gazetelerinden Nihon Keizai Shimbun, ihale sonucunu, "Türkiye’nin tamamı 1 milyon kilovat gücündeki rüzgar enerjisi santrali yapım ve işletme projesi ihalesinde Alman Siemens’in liderlik ettiği konsorsiyumun, en düşük teklifi vererek ihaleyi kazandı" cümleleriyle paylaştı.

Öte yandan Londra merkezli, Reuters, Alman basınında, Finanzen.net, T-Online, Focus Online Money, Boerse Online, Tıroler Tageszeitung, Deutche Welle ile, Euronews, Enerji alanında küresel haberler yapan inlü Recharge News, Renewablesnow siteleri, Azerbaycan’ın Trend Haber Ajansı, News AZ, İran’ın Energy Today , Hindistan’ın Energy World haber kuruluşları Türkiye’nin rüzgar ihalesine haberlerinde geniş yer verdi.

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