Türkiye rüzgarda en iyi fiyatı yakaladı

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi için gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ihalesinde 3.48 dolar/ sent ile rekor fiyata ulaşılırken, Enerji Bakanlığı’nın, yüksek yerlilik şartına rağmen benzer modeli uygulayan ülkelere göre daha iyi fiyat elde ettiği belirtildi. Güney Afrika’da 4.71 cent, Brezilya’da 4.05 sent, Meksika’da ise 3.84 sent gibi fiyatlar yakalanabildi.



Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, 1000 MW’lik kapasite için açtığı rüzgâr ihalesi, gözleri daha önce böyle ihaleler yapan diğer ülkelere çevirdi. Benzer ihalelerin, daha önce Güney Afrika, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde yapıldığı belirtilirken, Türkiye, bu ülkelere göre daha az kamu desteği sağlamasına rağmen, daha iyi fiyat elde etti.



Bakanlık kaynakları, bunun, Türk ekonomisine ve enerji sektörüne olan güveni ortaya koyduğuna dikkat çekti. Türkiye, diğer ülkelerin uyguladığı modellerden farklı olarak özgün YEKA mekanizmasını oluşturdu. Türkiye, yatırımcılara, rüzgâr ekipmanlarının yüzde 65’inin yerli olması şartı getirirken, bu kadar yüksek yerlilik oranı hiçbir ülkede bulunmuyor. Türkiye, 10 yıl için 5 alanda yıllık 5 milyon dolarlık Ar-Ge şartı da getirdi. Yine bu şart da başka ülkelerin ihalelerinde yer almıyordu. Brezilya 24 ekipmandan 12’sinin yerli üretimini, Güney Afrika ekipmanın yüzde 47’sinin, Meksika ise kanat ve kulenin yerli üretim olması şartını koydu. Buna rağmen Güney Afrika’da 4.71 sent, Brezilya’da 4.05 sent, Meksika’da ise 3.84 sentlik fiyatlar yakalanabildi.

Avrupa’da yenilenebilir enerji teknolojileri alanında önemli üretim tesislerine ve markalara sahip olan Almanya ve İspanya bile Türkiye’deki fiyatları yakalayamadı. İspanya, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1 GW’lik rüzgâr ihalesinin sonuçlarını açıklamış ve 0 1 kWh için 4.3 cent (Euro) civarında fiyat elde etmişti. Almanya’da ise son yapılan ihalelerde elde edilen fiyat 6.73 cent (Dolar) oldu. Türkiye’de elde edilen fiyat Avrupa’da dahi yakalanmış değil.

Açık eksiltme usulü ile benzer ihaleler yapan Güney Afrika, Brezilya ve Meksika’da, devlet tarafından verilen 20 yıl gibi uzun süreli alım garantileri dikkat çekerken, Türkiye ise sadece 15 yıllık alım garantisi ile 3.48’lik elektrik satış fiyatına ulaştı. Türkiye’deki modelde ayrıca 15 yıllık alım garantisi süresi, sözleşmenin imzalanması ile başlayacak. Bu süre fabrika kurulumu ve üretimi de içeriyor. Yani, firma ne kadar kısa sürede fabrikasını kurup üretime başlarsa, alım garantisi süresini o kadar uzatacak.