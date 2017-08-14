Atatürk Barajı 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretti

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Orada kullanılan malzemeyle, yine o dolgu malzemesiyle ekvatorun enlem itibariıyla 4 metre yüksekliğinde yarım metre genişliğinde bir duvarı bu malzemeyle örme imkanınız var. Bu derece devasa, büyük bir projedir, bu tamamen yerli ve Türk mühendislerin alın teri ile başlanan ve tamamlanan bir projedir.