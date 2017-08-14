ENERJİ

Atatürk Barajı 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:34:46 AA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı'nın hidroelektrik santralinde (HES) 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini bildirdi

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    Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından olan Atatürk Barajı'nın Türk mühendislerin alın teriyle çeyrek asırdır milli ekonomiye destek sağladığını hatırlattı.

     

  • 2 Atatürk Barajı 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretti
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    Barajın işletmeye açılışından itibaren elektrik üretimi ve tarımsal sulamada üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayan Erin, Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı HES'in yıllık bazda da en fazla elektrik üreten santrallerin başında geldiğini söyledi.

  • 3 Atatürk Barajı 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretti
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    Barajdan yaklaşık 9 milyar kilovatsaat yıllık enerji üretiminin yapıldığını ifade eden Erin, şu açıklamalarda bulundu:

     

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  • 4 Atatürk Barajı 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretti
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    Türkiye'nin en büyük üçüncü baraj gölüdür, 820 kilometrekareye uzanan büyük bir gölümüz. Türkiye'nin hidroelektrik üretiminin de yüzde 20'sini karşılayan bir projemizdir. Atatürk Baraj Gölü ve ana gövdesine 4 milyar dolar civarında bir kaynak ayrılmak suretiyle tamamlandı. 

  • 5 Atatürk Barajı 25 yılda 176 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretti
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    Elektrik üretmeye başladığımızdan bugüne kadar 20 milyar doların üzerinde getirisi olan bir projedir. Sulamada kattığı katma değer, ürün ve verimlilik artışını da hesaplamıyoruz. 

     

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