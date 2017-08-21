Total Maersk'i satın aldı

Dünyanın en büyük konteyner ve ikmal gemisi operatörü olan Danimarklı Maersk firması, petrol ve doğal gazdan oluşan enerji bölümünü Fransız Total şirketine hisse ve borç devri karşılığında satıyor.

Satışın toplam değeri 7.45 milyar dolar olacak. Total, hisseler için Maersk'e 4.95 milyar dolar, kısa dönemli borçlar için de 2.5 milyar dolar ödeyecek. Maersk CEO'su aynı zamanda Total'in yönetim kurulunda Maersk için bir yer teklif edildiğini de belirtti.

Maersk Oil, dünyanın pek çok noktasında petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetlerinde bulunuyor. Günlük 600 bin varil petrol çıkaran firma, 28 milyon metreküplük doğalgaz üretim üretimi hacmine ve dünya genelinde 620 gemiye sahip. Maersk, bu satışın firma operasyonlarında 2.8 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamasını bekliyor.

Satışın açıklanmasının ardından Maersk Grup hisseleri menkul kıymetler piyasasında yüzde 5 civarında değer kazandı. 4 bin 400 kişinin çalıştığı Danimarkalı firmanın cirosu son 3 yılda 8 milyar dolardan 5 milyar dolar civarına dek düşmüş, geçen yıl da 2.1 milyar dolar zarar açıklamıştı.

Taşımacılık ve lojistiğe odaklanmak isteyen Maersk Denizcilik, geçtiğimiz günlerde 4 milyar dolar ödeyerek Latin Amerika'da güçlü konumda bulunan alman Hamburg Süd şirketinin konteyner işini satın almıştı.

Total tarafından yapılan açıklamada ise Maersk'in enerji bölümünün satın alınmasının şirketin küresel işlerinde istisnai bir sıçramaya yol açacağını belirtti. Total, bu satın almayla dünyanın en büyük 7. petrol ve doğalgaz üreticisi olacak.

Maersk

total

satış

enerji

denizcilik