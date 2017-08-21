Rosneft, Essar'ı 12,9 milyar dolara satın aLdı

Rus enerji dev Rosneft, aylar süren görüşmelerden sonra 12.9 milyar dolar karşılığında Hindistan'ın Essar firmasının petrol bölümünü satın aldı.

İsviçreli Trafigura ve Rus özel sermaye fonu United Capital Partners (UCP) ile birlikte Rosneft, 12.9 milyar dolar ödeyerek Hindistan'ın en büyük 2. rafinerisi Vadinar ve yaklaşık 3 bin akaryakıt istasyonu da dahil olmak üzere Essar Oil'in yüzde 98'ini satın aldı.

Anlaşmaya göre Essar hisselerinin yüzde 49'u Rosneft, diğer yüzde 49'u ise Trafigura ve UCP'de olacak.

India Times'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı ve Hindistan Başbakanı Narenda Modi tarafından geçen ekim ayında BRICS zirvesinde duyurulan görüşmeler, Essar alacaklılarıyla süren pazarlıklar ve Hindistan istihbaratının olumsuz bulguları nedeniyle oldukça uzamıştı.

18 MİLYAR DOLAR BORCU VARDI

Essar, satışla ilgili henüz bir açıklama yapmazken Rosneft'ten gelecek kaynakla tek seferde risk algısını iki misli pozitife çevirmesi ve borçlarını ertelemesi bekleniyor.

Dev holdingin enerji santrali, çelik fabrikası ve petrol rafinerileri inşa etmek için 18 milyar dolarlık yükün altına girmiş, azalan talep ve emtia fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle satış ve kârlılığını korumakta da zorlanıyordu.

Essar yöneticisi Prashant Ruia, yaptığı açıklamada Essar'ın aralarında SBI, ICICI Bankası, Axis Bank, IDBI Bank ve StanChart gibi kuruluşların da olduğu kredi verenlere 700 milyar rupi, yaklaşık 10.5 milyar dolar ödeyerek borçlarının yüzde 60'ını kapatacağını belirtti.

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