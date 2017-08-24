Berat Albayrak: Maden ve nükleerde çok iş alanı olacak

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Türkiye kendi nükleer ilaçlarını üretip radyasyon cihazlarının kalibrasyonunu kendisi yapabilecek. Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, dün bakanlıkları arasındaki Radyoizotop ve Radyofarmasötiklerin Satışına İlişkin Alım Garantili Sözleşme imza törenine katıldı. İmzalanan protokolle, erişimi zor olan nükleer ilaçlar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından üretilecek. İki bakan, TAEK-Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı’nın açılışını da yaptı. Albayrak, nükleer tıp alanında yerlileştirme anlamında önemli adımlar atıldığını belirterek, uzun yıllar ithal edilen bu maddelerin, yerli ve milli enerji stratejisinin önemli bir ayağı olarak yerli üretileceğini kaydetti.

“İNSAN KAYNAĞINA CİDDİ İHTİYAÇ VAR”

Bu adımın bir başlangıç olduğunu kaydeden Albayrak, Bu alanlarda yatırımlar yapılırken insan kaynağına da ciddi ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. Gelecek dönemde madencilik sektörünün popüler olacağını, maden mühendisliği, jeofizik, jeoloji mühendislerinin önem kazanacağını kaydeden Albayrak sözlerine şöyle devam etti: “Nükleer alanında da eğitim gören genç arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemde nükleer tıp, nükleer enerji, nükleer mühendisliklere büyük talep olacak. Çok cazip sektörler olacak. Şimdiden genç kardeşlere pazarlamasını yapıyorum. Daha büyük imkânlarla Türkiye’ye ve dünyaya hizmet şansları olacak. Onları davet ediyorum. Bu alanda iş var, iş çok. Bu alanda büyük iş potansiyeli olacak.”

CİHAZLARIN KALİBRASYONU YAPILACAK

Türkiye’de nükleerin sadece enerji alanında değil tıp, telekomünikasyon, uydu ve haberleşme gibi farklı alanlarda kullanılacağını vurgulayan Albayrak, açılışını yaptıkları dozimetre laboratuvarı için 100 milyon TL’lik yatırım yapıldığını belirtti. Türkiye’deki on binlerce radyasyon cihazının kalibrasyonunun burada yapılacağını ifade eden Albayrak, bu kapsamda, sadece 15 binden fazla tıbbi radyoloji cihazı olduğuna dikkat çekerken, kalibrasyonu yapılacak cihazlar arasında, diş röntgeni, radyoterapi cihazı, nükleer terapi cihazının olduğunu anlattı. Albayrak, son teknoloji ekipmanlarla bu cihazların yurtdışına gönderilmeden kalibre edileceğini de belirtti.

İLAÇLAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Kanser teşhisi, nörolojik hastalıklar, organ nakli ve kalp görüntülemede kullanılan ilaçların Türkiye’de üretileceğini belirten Albayrak, nükleer teknolojilerin yerlileşmesinde sağlık sektörünün büyük rol oynayacağını kaydetti.

MİLLİ VE YERLİ STRATEJİSİNDE ÖNEMLİ ADIM

Enerji Bakanı Berat Albayrak (sağda) ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan erişimi zor olan nükleer ilaçlar ile radyoloji cihazlarının kalibrasyonun Türkiye’de yapılmasını öngören protokolü imzaladı. Bakan Albayrak atılan bu adımın Türkiye’nin milli ve yerli stratejisinin önemli ayaklarından biri olduğunu vurguladı.

TANI VE TEDAVİ İÇİN YERLİ ÜRÜN GELİŞTİRİLECEK

Sağlık Bakanı Demircan tanı ve tedavide kullanılan ürünlerin üretiminin ve geliştirilmesinin yerli olacağını belirterek hastane donanımlarının yerlileşmesi için de kararlar aldıklarını söyledi. Demircan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle de (TOBB) görüştüklerini ve onların da laboratuvar imkânları bulunduğunu belirterek, “Türkiye’deki laboratuvar imkânlarını da birbiri ile konsolide ederek bütün diğer ürünlerin kalibrasyonunu ve standardizasyonunu yapıp ondan sonra o ürünleri sağlık marketi şeklinde satacağız. Devlet Malzeme Ofisi ile birlikte hareket edeceğiz. Hastaneler internet üzerinden ihtiyacını belirleyerek alımı yapacak. PTT ya da bize en iyi kargo hizmeti veren kurumla hastanelerimize ulaştıracağız. Yerli üretimi teşvik edeceğiz. Bu ilaçta, aşıda, serumda da böyle” dedi