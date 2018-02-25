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İstanbul Yeni Havalimanı'nın pist ışıkları hazır

06.10.2016 - 09:41 | Güncelleme:

İstanbul Yeni Havalimanı'nın pist ışıkları yandı. Yapımı süren İstanbul Yeni Havalimanı'nın tanıtım filmi de yayınlandı. İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın son görüntüleri...

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    Yapımı süren İstanbul Yeni Havalimanı'nda pist ışıklandırması faaliyete geçti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım filminde havalimanı inşaatının havadan görüntüleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın havadan incelemeleri ve pist ışıklandırmaları yer alıyor.

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    İSTANBUL 3. HAVALİMANI'NDAN SON GÖRÜNTÜLER!

    İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Arslan, burada yaptığı açıklamada, 80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek havalimanının 120 binadan oluşan kapalı alanının 3,5 milyon metrekare olacağını söyledi.

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    Terminalde 143 körüğün olacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere yanaşabileceğini dile getiren Arslan, birinci pistin bittiğini, çizgilerinin çizildiğini aktardı.

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    Arslan, ikinci pistin ilerleyişinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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