İstanbul Yeni Havalimanı'nın pist ışıkları yandı. Yapımı süren İstanbul Yeni Havalimanı'nın tanıtım filmi de yayınlandı. İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın son görüntüleri...
1
1|231
Yapımı süren İstanbul Yeni Havalimanı'nda pist ışıklandırması faaliyete geçti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım filminde havalimanı inşaatının havadan görüntüleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın havadan incelemeleri ve pist ışıklandırmaları yer alıyor.
HABERİN DEVAMI
2
2|231
3
3|231
İSTANBUL 3. HAVALİMANI'NDAN SON GÖRÜNTÜLER!
İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Arslan, burada yaptığı açıklamada, 80 milyon metrekarelik alanda hayata geçecek havalimanının 120 binadan oluşan kapalı alanının 3,5 milyon metrekare olacağını söyledi.
4
4|231
Terminalde 143 körüğün olacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere yanaşabileceğini dile getiren Arslan, birinci pistin bittiğini, çizgilerinin çizildiğini aktardı.
HABERİN DEVAMI
5
5|231
Arslan, ikinci pistin ilerleyişinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
6
6|231
"Kulemizin de inşaatı tamamen bitti. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. 5 gün sonra seyrü sefer cihazlarının kurulabilmesi adına artık yer teslimi yapılacak. 15 Şubat İtibarıyla da Devlet Hava Meydanları İşletmemiz kendi seyrü sefer cihazlarını gerek kuleye gerek diğer yerlerdeki cihazları kurmaya başlayacak."
7
7|231
En geç temmuz ayında köprülerin montajının bitmiş olacağını ifade eden Arslan, havalimanında bulunacak 6 bin kamera ile bütün takiplerin yapılacağını bildirdi.
HABERİN DEVAMI
8
8|231
Arslan, "Havalimanında güvenlik hizmeti verecek 3 bin 500 güvenlikçinin güvenlik şirketi marifetiyle başvurularının alımına başlanıyor" şeklinde konuştu.
9
9|231
Havalimanı terminal binasının ışığı kesintisiz içeriye yansıttığını aktaran Arslan, binanın ışığı yazın ve kışın maksimum içeriye alacağını, yazın sıcağın kışın da soğuğun içeriye alınmayacağını söyledi.
10
10|231
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
HABERİN DEVAMI
11
11|231
Bu sayede elektrik tasarrufu olacak. Bundan kaynaklı elektrik tasarrufunun yıllık karşılığı 19 bin konutun elektriği. 19 bin konut için kullanmanız gereken elektrik tasarruf edilecek. İnşaat dönemi dahil olmak üzere drenajlar ve yağmur suyu toplanması da dahil bütün su tekrar geri dönüşümle kullanılabilir hale getiriliyor.
12
12|231
Su kapsamında da ciddi tasarrufumuz var. Onun da karşılığı yıllık 5 bin 500 konutun su ihtiyacını karşılayacak kadar burada su tasarrufu yapılıyor. Sadece elektrik ve su tasarrufunun yıllık parasal değeri 33 milyon lira. Bence bu da çok önemli özellik.
13
13|231
İSTANBUL 3. HAVALİMANI'NDAN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
HABERİN DEVAMI
14
14|231
15
15|231
16
16|231
HABERİN DEVAMI
17
17|231
18
18|231
19
19|231
HABERİN DEVAMI
20
20|231
21
21|231
22
22|231
HABERİN DEVAMI
23
23|231
24
24|231
25
25|231
HABERİN DEVAMI
26
26|231
27
27|231
28
28|231
HABERİN DEVAMI
29
29|231
30
30|231
31
31|231
HABERİN DEVAMI
32
32|231
33
33|231
34
34|231
HABERİN DEVAMI
35
35|231
36
36|231
İSTANBUL 3. HAVALİMANI'NDA ÇALIŞMALAR REKOR HIZDA İLERLİYOR
Özdemir yaptığı açıklamada, İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanında inşaat çalışmalarının hızlı ilerlediğini söyledi.
37
37|231
Havaalanı inşaatında gece gündüz çalışıldığını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:
HABERİN DEVAMI
38
38|231
"İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren İstanbul 3. Havalimanı'nı açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnanılmaz bir hızla, bir dünya rekoru hızıyla çalışmaları sona erdirmeye gayret ediyoruz. İnşallah şu anda mani gözükmüyor. 29 Ekim 2018 tarihinde de havalimanımızı açmış olacağız."
39
39|231
Burayı çalıştıracak, işletecek sistemi kurmaya çalıştıklarını dile getiren Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:
40
40|231
"Onunla ilgili personel alımlarını yapmaya başladık, devam ediyoruz ve onları eğitiyoruz. Oradaki elektronik sistemler, bagaj sistemleri, yolcuya yapılacak servisler ve bütün sistemlerle ilgili çalışacak arkadaşlar bir taraftan eğitim alıyorlar. İnşallah açılışa kadar da bu eğitimler devam edecek ve açılış günü de bütün personelimiz hazır olacak."
HABERİN DEVAMI
41
41|231
1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:
42
42|231
"Sayın Başbakanımız geçen hafta Çanakkale'ye geldiğinde bizim şantiyemizi ziyaret etti, çalışmaları denetledi ve çalışma hızının ne olduğunu, neler yaptığımızı kendisi gördü. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah dünyanın en uzun köprüsünü de hizmete sunacağız."
43
43|231
İSTANBUL'DAKİ YENİ HAVALİMANI'NIN SON HALİ UÇAKTAN GÖRÜNTÜLENDİ
HABERİN DEVAMI
44
44|231
3. Havalimanı (Yeni Havalimanı) bu kez de uçaktan çekilen görüntüler ile tamamlanan kısımları açık bir şekilde gözler önüne serildi.
45
45|231
İHA'nın haberine göre, havalimanı inşaatında önemli bir kısım olan ana terminal binası ve pistlerin büyük oranda bittiği çekilen görüntülerde ortaya çıktı.
46
46|231
Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Denizcilik VeHaberleşme Bakanı Ahmet Aslan, 3. Havalimanı inşaatını hem havadan hem karadan inceleyip basın mensuplarının sorunlarını yanıtlamıştı.
HABERİN DEVAMI
47
47|231
Havalimanının %73 oranında tamamlandığını belirten Bakan Arslan, "Bugün itibari ile yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız.
48
48|231
İnşallah bu sene sonu, önümüzdeki yılbaşında ilk uçağı indirebilir duruma geleceğiz. 29 Ekim 2018 Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde de insanımız ve dünya sivil havacılığına bu hava limanını sunmuş olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
49
49|231
İŞTE UÇAKTAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER...
HABERİN DEVAMI
50
50|231
51
51|231
52
52|231
HABERİN DEVAMI
53
53|231
54
54|231
55
55|231
HABERİN DEVAMI
56
56|231
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NIN YÜZDE 73'Ü TAMAMLANDI! İŞTE YENİ GÖRÜNTÜLER
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatındaki ilerleme hızının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız." dedi.
57
57|231
Arslan, havalimanı inşaatında gazetecilere yaptığı açıklamada, son 15 yılda havalimanı sayısının 26'dan 55'e, yolcu sayısının 34,5 milyondan 180 milyona çıktığını, 2017'yi 189 milyon yolcu sayısı ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.
58
58|231
İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcuya hizmet edecek ilk fazını yaklaşık bir yıl sonra, 29 Ekim'de hizmete sunulacağı bildirilirken, havalimanının, ilk bölümü açıldığında 100 bin kişiye, 2023 kadar projenin tamamı bittiğinde 200 bin ila 225 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi. Havalimanının tamamı bittiğinde direkt ve dolaylı olarak ülkenin GSYH'sinin yüzde 4,89'u kadar ekonomik büyüklük oluşturacağı vurgulandı
HABERİN DEVAMI
59
59|231
Arslan, "İlerleme hızı memnuniyet verici. Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Yaz sezonunda 32 bin kişi çalışıyordu. Şu anda havaların da soğumasıyla yazın yapılan bazı işlerimizi yapamıyoruz. Şu anda 30 bin 50 kişi çalışıyor. Bunun 4 bini beyaz yakalı." şeklinde konuştu.
60
60|231
Yeni havalimanının, bittiğinde günde 3 bin 500 uçağa hizmet edeceği, şu anda bin 500'lü rakamları Atatürk Havalimanı'nda yakaladıklarında "rekor" dendiğine vurgu yapılırken, 150 havayolu şirketiyle 350 destinasyona ulaşılacağı açıklandı.
61
61|231
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:
HABERİN DEVAMI
62
62|231
"İstanbul Yeni Havalimanı'nda 371 uçak park yeri olacak. Havalimanının tamamı bittiğinde bu rakam 454'e çıkacak. Buraya gelen bütün uçaklar, geri körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek. Açıkta park edip yolcu indirmek yok. Servis araçlarının tamamı 22 kilometrelik tünellerden, galerilerden geçecek. Aprondan, taksi yolundan geçmek yok."
63
63|231
"Havalimanı inşaatı kapsamında 4 milyon 200 bin metreküp beton, 1 milyon metreküp asfalt döküldüğünü, 460 bin ton inşaat demiri kullanıldı. Bununla 130 bin adet daire yapılabilir."
64
64|231
"İnşaatta 100 bin yapısal çelik kullanıldı, bu 14 Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit. 461 bin metrekarelik tek çatı ise 58 futbol sahası büyüklüğünde."
HABERİN DEVAMI
65
65|231
"Bagaj sisteminde 42 kilometrelik konveyör döşendi. Testleri ve nihai ayarlamaları yapılıyor. 7 Aralık'ta en son parça konularak bu 42 kilometrelik bagaj sisteminin inşaatı bitirilmiş olacak. 28 adet körüğün montaj işlemlerine start verildi. 300'ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant ekipmanı sahaya getirildi, bir kısmının montajı yapıldı."
66
66|231
Terminalde 6 bin 200 oda olacağını bildiren Arslan, yolcunun havalimanına girişinden itibaren her şeyin anlık takip edileceğini, 9 bin kamera bulunacağını aktardı. Arslan, bu kameraların, yolcunun, sistem üzerinden akıllı müdahalelerle yönlendirilmesi için de kullanılacağını kaydetti.
67
67|231
Bitmek üzere olan birinci piste ilk uçağın yıl sonu veya 2018 başında inebileceğini belirten Arslan, ikinci pistte de betonarme ve asfalt işlemlerinin bu ay sonu itibarıyla biteceğini aktardı.
HABERİN DEVAMI
68
68|231
İstanbul Yeni Havalimanı'nın hem iç hem de apron sahasında aralıksız süren çalışmalar sonucu yolcu köprülerinin montajları, ana terminal binasının dış cam ve çatı montajları devam ediyor.
69
69|231
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, tek çatı altında dünyanın en büyük terminalinde çatı işlerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenirken, Airbus A380 ve Boeing 747 gibi büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş-kalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistlerden ikincisin de yapımında önemli aşama kaydedildi.
70
70|231
ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NIN TAMAMLANAN YOLCU KÖPRÜLERİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, Türkiye'nin en önemli projelerinden olan ve ilk etabının yüzde 64.5'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi.
HABERİN DEVAMI
71
71|231
Üçüncü Havalimanında 143 tane yolcu köprüsünün yer alacağını belirten İGA Havalimanları İnşaatı Ceo'su Yusuf Akçayoğlu, 4 adet yolcu köprüsünün montajının tamamlandığını ifade etti. Körük olarak adlandırılan ve montajı tamamlanan yolcu köprüleri ise havadan drone ile görüntülendi.
72
72|231
Havadan görüntülerde havalimanının ortaya çıktığı, uçakların yanaşacağı montajı tamamlanan körük diye bilinen yolcu köprüleri görülüyor. Görüntülerde ayrıca 29 Ekim 2018 tarihinde açılması planlanan havalimanı projesinin ana terminal binasının son şeklinin ortaya çıktığı görülüyor.
73
73|231
Ana terminal binasında kimi kısımlarda terminalin dış camlarının ve çatısının tamamlandığı kimi kısımlarda ise çalışmaların devam ettiği görüldü.
HABERİN DEVAMI
74
74|231
"143 TANE KÖPRÜMÜZ VAR, 4 TANE KÖPRÜNÜN MONTAJI BİTTİ"
Uçuşlarda vatandaşların konforunun çok önemli olduğunu belirten İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
75
75|231
"Havalimanında yolcu konforu için en önemli unsurlardan birisi yolcunun uçağa intikali ve uçaktan çıkışındaki yaşadığı konfor seviyesi. Maksimum seviyede yolcu köprüsünü terminal binamıza monteleme yönünde dizayn aşamasında en yoğun çalışmaları yapmıştık. Şu anda 114 noktadan aynı anda uçak yanaşması durumunda köprülü servis verebileceğimiz bir durumdayız. 143 tane yolcu köprümüz var, bunların yaklaşık 42 tanesi projeye intikal etmiş durumda. Programına göre hem üretimi hem montajı devam ediyor. 4 tane köprünün montajı bitti."
76
76|231
İstanbul Yeni havalimanı'nın bitiş tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akçayoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
77
77|231
"Projemiz şu anda istediğimiz ölçekte ilerliyor. 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın da anons ettiği gibi bu projenin hayata geçirilmesi şu anda odaklandığımız konu. Bu anlamdaki işlerimiz tamamen programında gidiyor. Tabi ki yetiştirilecek, hiçbir şartta biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bu proje zamanında yetişecek."
78
78|231
"TÜRKİYE'DE DAHA BÖYLE BİR SERVİSİ VEREN HAVALİMANIMIZ YOK"
A-380 türü uçakları için havalimanında oluşturulan yolcu köprülerinden bahseden Akçayoğlu, açıklamalarına şöyle devvam etti:
79
79|231
En önemlisi mesela A-380'ler için 3 köprü birden yanaşıyor çünkü en üst kattaki business ve diğer ekonomi bölümü için. Projemizde 4 tane A-380 aynı anda yanaşabiliyor olacak. Türkiye'de daha böyle bir servisi veren havalimanımız yok. Bir nolu pist bitti, yanındaki taksi yolu da bitti, acil pist dediğimiz, 1 nolu pist bir set olarak bitti. 2 nolu pistinde hafriyat çalışmalarının yüze 75-80'i bitti.
HABERİN DEVAMI
80
80|231
"Terminal binasının bir an önce cephe ve çatısının kapatılmasını hedefliyoruz. Çünkü çok çok büyük bir metrekareden bahsediyoruz. 300 bin metrekare sadece ana blokta çatı kaplama işimiz var. Kubbelerimiz var 311 tane, Mimar Sinan'dan esinlendiğimiz kubbeler var. Bunlar biraz emek yoğun işler olduğu için zamanında yetiştirmemiz önemli.
81
81|231
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan İstanbul Yeni havalimanının tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor. Havalimanında terminal binaları, hava trafik kontrol kuleleri, her uçak tipine uygun 6 bağımsız pist ile bağlantı taksi yolları bulunacak.
82
82|231
Projede ayrıca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, oteller, itfaiye ve benzeri destek tesisleri de yer alacak. Havalimanı ise 4 etapta tamamlanacak. Yatırım maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması öngörülen havalimanının ilk etabının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
HABERİN DEVAMI
83
83|231
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NIN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ!
31 bin çalışan gibi dev bir kadronun inşaatında görev yaptığı İstanbul Yeni Havalimanı'nın son hali geçtiğimiz ay binlerce metre yükseklikten görüntülendi.
84
84|231
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, dünya havacılığının merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
85
85|231
İlk etabının 29 Ekim 2018'de açılması planlanan havalimanı inşaatının son hali binlerce metre yükseklikten görüntülendi.
HABERİN DEVAMI
86
86|231
Dün havadan çekilen görüntü de terminal alanı ve pistler açıkça görülüyor.
87
87|231
Tüm etapları bittiğinde 6 pistin olacağı havalimanının inşaatın tamamlanma oranı da yüzde 61'i de geçti.
88
88|231
Havalimanı 4 etapta tamamlandığında 150 milyon yolcu kapasiteli olacak.
HABERİN DEVAMI
89
89|231
İlk yolcu terminal binası 1.3 milyon metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası olacak ve bu terminalde ilk etapta yılda 90 milyon yolcuya hizmet sunulacak.
90
90|231
İŞTE İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NIN ÖDÜLLÜ KULESİ!
91
91|231
Yolcu kapasitesi itibarıyla dünyanın en büyük havacılık merkezi olacak 29 Ekim 2018'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
HABERİN DEVAMI
92
92|231
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, kule ‘lale' çiçeğinden esinlenerek tasarlarken, yeni havalimanını kullanacak tüm yolcuların görebileceği eliptik bir kule içeriyor.
93
93|231
Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi. Kule, İstanbul'u temsil eden en önemli simgelerden olmaya aday.
94
94|231
17 KATLI KULE 90 METRE OLACAK
HABERİN DEVAMI
95
95|231
Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 90 metre yüksekliğinde ve 17 katlı olacak.
96
96|231
Chicago Athenaeum Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen "2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü" kazanan kule "lale" figürünü taşıyacak.
97
97|231
Toplamda 6 bin 85 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak kulede 16 kişilik personel için çalışma imkanı sağlanacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı ve 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak.
HABERİN DEVAMI
98
98|231
KONTROLÖRLER İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
99
99|231
Kulede yemekhane, spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları yer alacak.Uçaklar iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna kadar, follow-the-green konsepti adı verilen yerdeki ışıkların yönlendirmesi ile hareket edecek.
100
100|231
Ayrıca kontrolörler, artık tek bir ana ekrandan tüm bilgileri görebilecek olup her türlü işlemi ve iletişimi bu ana ekran üstünden yapabilecekler.
HABERİN DEVAMI
101
101|231
ŞİMDİDEN 30 BİN ÇALIŞANI VAR
Öte yandan Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul yeni havalimanının inşaatı çalışmalarını değerlendirdi.
102
102|231
Havalimanı inşaatında çalışmaların en yoğun seviyeye ulaştığı yaz ayları için konulan 30 bin çalışan hedefine ulaşıldığını söyleyen Arslan, "Sürdürülebilirlik anlamında en önemli referanslardan biri olan Envision sertifikasına başvuru yapıldı ve kayıt süreci tamamlandı. Sertifika ile İstanbul yeni havalimanı, Kuzey Amerika dışında belgeyi alan ilk altyapı projesi olacak." diye konuştu.
103
103|231
Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olacak İstanbul yeni havalimanında yeni bir dönüm noktasının daha tamamlandığını dile getiren Arslan, 25 Temmuz itibarıyla 30 bin 66 çalışan ile İstanbul’un dünyaya açılan kapısı olacak havalimanı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
HABERİN DEVAMI
104
104|231
Arslan, 2017 başında konulan 30 bin çalışan hedefinin de geçildiğini belirterek, şöyle devam etti:
105
105|231
"Yaz aylarında çalışan sayısının 30 bine çıkarılması hedeflenmişti. Büyük bir memnuniyetle temmuz ayı itibarıyla bu hedefimize ulaştığımızı belirtmek istiyorum. Yoğun yaz yağmurlarına rağmen şu an çalışmalar artan bir ivmeyle devam ediyor. Sıradaki hedef de kısa süre içinde çalışan sayısını 35 bin seviyesine ulaştırmak. Havalimanı tamamlanınca doğrudan ve dolaylı istihdam sayısının ise 225 bine çıkacağını öngörüyoruz."
106
106|231
Altyapı projelerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendiren Sürdürülebilir Altyapı Enstitüsünün Envision Sürdürülebilirlik Sertifikasına başvurulduğunu anlatan Arslan, "Dünya çapında prestij sahibi sertifikayı almaya hak kazanan Kuzey Amerika dışındaki ilk ve dünyada en büyük altyapı projesi İstanbul yeni havalimanının olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
HABERİN DEVAMI
107
107|231
"YÜZDE 57'Sİ TAMAMLANDI"
108
108|231
Arslan, 29 Ekim 2018'de açılması planlanan havalimanı projesinin yüzde 57'sinin tamamlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
109
109|231
"Terminal binası çelik çatı işleri büyük ölçüde tamamlanırken, terminal ana blok cephe ve çatı kaplama işlerine de başlandı. Bagaj sistemi inşaatında yüzde 65’lik ilerleme katedilirken 28 körüğün (yolcu köprüsü) montaj işlemlerine start verildi. 300’ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant ekipmanı sahaya getirilerek montajlarına başlandı.
HABERİN DEVAMI
110
110|231
Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlanarak cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi. Kule, İstanbul’u temsil eden en önemli simgelerden olmaya aday. Bunların yanı sıra havalimanı inşaatında 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan birinci pist ve bağlantılı taksi yollarının asfalt kaplama işlerinde de sona gelindi."
111
111|231
Bakan Arslan, havalimanın açılışında devreye girecek 4 bin 100 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki ikinci pist ve bağlantılı taksi yollarının ise toprak işleri devam ederken, bazı kesimlerinde eş zamanlı alt temel çalışmalarına başlandığını anlatarak, terminal önündeki büyük apronda beton kaplama işlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.
112
112|231
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ÜÇÜNCÜ HAVALİMANININ SON HALİNİ İNCELEDİ
Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da çalışmaları devam eden 5 projeyi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte havadan inceledi. Başbakan Binali Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak" dedi.
HABERİN DEVAMI
113
113|231
"OBA" helikopteri ile yapımı devam eden dev projeleri havadan inceleyen Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.
114
114|231
"İLK ETAPTA 90 MİLYON YOLCU"
İlk olarak 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı inşaat sahasını inceleyen Başbakan Yıldırım, havalimanı siluetinin ortaya çıktığını söyledi. İlk bölümün önümüzdeki yıl tamamlanacağını açıklayan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanı inşaatını havadan izleme, inceleme imkanı bulduk. Aşağı yukarı havaalanının silueti ortaya çıkmış durumda." diye konuştu.
115
115|231
Başbakan Yıldırım, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan üçüncü havalimanının ilk etapta 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"İlk faz bile dünyadaki en büyük havalimanının ölçeği kadar, hatta daha üzerinde. Dolayısıyla bu havalimanımızın devreye girmesiyle ülkemiz; Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'nın havacılıkta buluşma noktası haline geliyor ve havacılığın merkezi oluyor. Tabii ki bu, bölge ekonomisine, küresel ekonomiye bambaşka bir boyut kazandıracak"
HABERİN DEVAMI
116
116|231
ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NI İNŞAATINDAN SON KARELER
İstanbul Yeni Havalimanın dört etapta tamamlanması planlanıyor.
117
117|231
Dünyanın en büyük havalimanı olacak 150 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı'nda inşaat çalışmalarının yüzde 52.5'u Ramazan ayı içerisinde tamamlanmıştı.
118
118|231
Havalimanın yolcu bilgilendirme ekranlarının testleri yapılırken, asansör ve körüklerin montajına da başlandı.
HABERİN DEVAMI
119
119|231
440 BİN TON DEMİR KULLANILDI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın 3. havalimanı işçileriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Başbakan Yıldırım'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.
120
120|231
Projenin yapıldığı yer hakkında bilgi veren Bakan Arslan, Türkiye'nin havacılık sektöründe son 14 yılda önemli mesafe katettiğini vurguladı.
121
121|231
HABERİN DEVAMI
122
122|231
İGA Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de inşaatta gelinen son nokta hakkında bilgi verdi.
123
123|231
Cengiz, 400 milyon metreküp bataklığı söküp attıklarını, proje kapsamında 40 milyon metreküp kaya dolgu yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
124
124|231
200 milyon metreküp dolgu ve toplam 800 milyon metreküp hafriyat yaptık. Birinci pistimizin asfalt işlemlerini tamamlamak üzereyiz, ikinci pistimizi de yıl sonunda bitireceğiz. Üst yapı anlamında dünyanın en büyük terminalini yapıyoruz.
HABERİN DEVAMI
125
125|231
Terminal kısmının kaba inşaatını bitirdiğimiz projenin genelinde, 3 milyon metreküp beton döküp, 440 bin ton da inşaat demiri kullanmış bulunuyoruz.
126
126|231
Buna ilaveten, çatı çeliğini bitirmek üzere olduğumuz ana terminal başta olmak üzere 110 bin ton yapısal çeliğin alımını yapıp, büyük bir kısmının da imalat ve montajını bitirdik.
127
127|231
Dün itibarıyla bagaj sistemi testlerine başladık.
HABERİN DEVAMI
128
128|231
Dış cephe ve çatı kaplama işlerini en kısa sürede bitireceklerini aktaran Cengiz, ince işlerin de hızlı şekilde devam ettiğini anlattı.
129
129|231
"Mayıs sonu itibarıyla 3,8 milyar euro kaynak aktardığımız projemizin bugün itibarıyla yüzde 55'ini bitirmiş durumdayız" diyen Cengiz, bugün itibarıyla 27 binin üzerinde çalışan sayısının yaz bitmeden 30 binlere çıkacağını duyurdu.
130
130|231
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İLE İLGİLİ HABERLER VE FOTOĞRAFLAR
Hava Trafik Kontrol Kulesinin kaba inşaatının tamamlandığı havalimanında bir numaralı pistin tüm taksi yollarıyla mayıs-haziran gibi bitmesi bekleniyor.
HABERİN DEVAMI
131
131|231
30 BİNE ÇIKACAK
Havalimanı inşaatında şu anda kış şartları nedeniyle 22 bin kişinin çalıştığını dile getiren İGA Havalimanları CEO'su Yusuf Akçayoğlu, "Bu sayı yaza doğru artacak. Çalışan sayısını 30 bine çıkaracağız." dedi.
132
132|231
Akçayoğlu, havalimanının terminal binasının her yerinde faaliyetlerin sürdürüldüğünü kaydederek, "İlk temel attığımız yerde yürüyen bantları koyduk. Asansörleri ve yürüyen merdivenleri koyuyoruz. Camları takıyoruz." diye konuştu.
133
133|231
2.2 MİLYON METREKÜP BETON
Terminal binasının kaba inşaatının bitirilmesi konusunda hedefledikleri işlerin istedikleri gibi gittiğini dile getiren Akçayoğlu, proje genelinde şu ana kadar 2,2 milyon metreküpe yakın beton döktüklerini, bu rakamın çok ciddi olduğunu aktardı.
HABERİN DEVAMI
134
134|231
YÜZDE 95'İ BİTTİ
Akçayoğlu, "Terminal binasının kaba inşaatının yüzde 95'i bitti. Toplam fiziki ilerleme de yüzde 40'lar düzeyinde. Kar ve kış şartları nedeniyle istediğimiz gibi ilerleyemediğimizi söylemiştim. Mart ayından itibaren bu rakamda çok ciddi bir artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
135
135|231
Hedeflerinin "Yıl sonuna varmadan binayı tamamen kapatmak" olduğunu vurgulayan Akçayoğlu, eylül ayında bazı yerlerde yürüyen merdiven, asansör gibi teknik alanlarda test işlerine başlayacaklarını bildirdi. Akçayoğlu, terminal binasının bazı yerlerinde dış cephe ve çatı işlemlerinin de başladığını söyledi.
136
136|231
Yusuf Akçayoğlu, "Bu rakam birçok ilin tükettiği toplam enerji tutarından daha yüksek. Enerji merkezimizin imalatı bitti. 3 tane 120'lik trafo kuruldu. toplam 250 megavatlık ihtiyacı karşılayacaklar. Enerji nakil hattı TEİAŞ tarafından tamamlanıyor. Haziran başı gibi binayı enerjilendireceğiz." ifadelerini kullandı.
HABERİN DEVAMI
137
137|231
"KONTROL KULESİNİN KABA İNŞAATI BİTTİ"
Akçayoğlu, Pininfarina ve Aecom tarafından tasarlanan İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesinin inşaatının da hızla ilerlediğini kaydederek, kulenin 90 metre yüksekliğe ve 6 bin 85 metrekare inşaat alanına sahip olacağını aktardı.
138
138|231
Tasarımı ile 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülüne layık görülen kulenin hem İstanbul'un şehir simgelerinden olacağını hem de tasarımıyla havacılık camiasını kendine hayran bırakacağını dile getiren Akçayoğlu, laleden esinlenilerek tasarlanan kulenin Avrupa ile Asya arasında hava limanı üzerinden seyahat eden tüm yolcular için görünür olacağını söyledi.
139
139|231
Akçayoğlu, "Kontrol kulemizin kaba yapısı bitti. 'Alt, baza' dediğimiz kısımları devam ediyor. Bir de dış cephesi başlayacak. Binanın haziran ayında bitirilmesini öngörüyoruz." dedi.
HABERİN DEVAMI
140
140|231
"ÇALIŞMALARI DAHA DA HIZLANDIRACAĞIZ"
Akçayoğlu, havalimanının gelecek yılın ilk çeyreğinde, 26 Şubat 2018'de açılacağının hatırlatılması üzerine, dar bir sürelerinin kaldığını söyledi.
141
141|231
Şu ana kadar ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini ve edeceklerini dile getiren Akçayoğlu, "Zaten 30 bin çalışan sayısına ulaşmak kolay değil. Bu, daha önce görülmemiş bir rakam. Her gün toplantı yapıyoruz. 'Nerede aksıyoruz, nerede nasılız?' gibi konuları konuşuyoruz. Çalışmaları daha da hızlandıracağız." diye konuştu.
142
142|231
"BİR NOLU PİST BİTMEK ÜZERE"
Akçayoğlu, havalimanının gelecek yıl açılması planlanan ilk etabında bulunacak pistlerin yapım çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.
İlk etapta kuzey-güney yönünde iki pistin yapımına daha önce başlandığını hatırlatan Akçayoğlu, pistten, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olan ilkinin kazı ve dolgusunun büyük ölçüde bittiğini aktardı.
HABERİN DEVAMI
143
143|231
Cumhuriyet tarihinin en büyük ve stratejik projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk etabının 2018 yılının şubat ayında açılması planlanan havalimanına günde 2 bin uçak iniş-kalkış