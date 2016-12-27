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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak'ta başlıyor

02 Aralık 2016 Cuma, 14:56:06

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre kamu ve özel sektör çalışanlarından 45 yaş altı herkese BES zorunlu hale geliyor. Ancak çalışan cayma hakkını da kullanabiliyor. İşte yeni bireysel emeklilik yasasıyla ilgili tüm detaylar

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    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla yurtiçi tasarruf oranının artırılması ve çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de korunması için emekliliğe yönelik olarak tasarruf etmeye özendirilmesi amaçlanıyor.

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    Otomatik BES uygulamasını getiren yürürlük 1 Ocak 2017'de başlayacak.

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    Söz konusu yasa işyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanıyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 saat önce
    kamuda çalışan 45 yaş üstü kişiler girmek isterlerse ne yapmaları lazım
  • Misafir 16 Aralık 2016 Cuma 12:22
    İşveren bu sisteme çalışanı dahil etmek istemez ama işçi isterse ne olacak?
  • Misafir 03 Aralık 2016 Cumartesi 08:53
    merhaba benim 2 yıldır bes ödemem var devam ediyor devletin vereceği 1000 tl ek ödemeyi önceki bes için 1000 tl ödeme yapacakmı
  • Misafir 02 Aralık 2016 Cuma 16:30
    Güzel bir açıklama anlaşılır. Teşekkürler.
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