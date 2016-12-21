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AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması güncelleniyor.
İŞ-YAŞAM

Gümrük Birliği anlaşması önemli gelişme

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması güncelleniyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi'nden yeniden yetki istedi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:13:58 Güncelleme: 17:40:47 AA

AB Komisyonu, 20 yıllık Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi müzakerelerine başlamak için AB Konseyinden yetki istedi. AB Komisyonu düzenlediği haftalık toplantıda, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi konusunda resmi görüşmelere başlamak için AB Konseyinden yetki talep etme kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, Gümrük Birliğinin güncelleştirilmesinin 29 Kasım 2015 ve 18 Mart 2016 tarihlerinde yapılan AB-Türkiye zirve kararlarında yer aldığı hatırlatılarak, "Bu teklifle birlikte AB Komisyonu taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor. Gümrük Birliğinin mevcut AB-Türkiye ticari ilişkilerini yansıtarak iyileştirilmesi tüm taraflara önemli ekonomik fayda sağlar." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN MAĞDUR OLMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

31 Aralık 1995'te yürürlüğe giren Gümrük Birliğinin, günümüz şartlarına uyarlanması hem AB hem de Türkiye tarafından gerekli görülüyor. Gümrük Birliği, mevcut haliyle sadece sanayi ürünlerini kapsıyor. Geleneksel tarım ürünleri ise bu anlaşmanın kapsamında yer almıyor. Anlaşmanın güncelleştirmesiyle, Gümrük Birliğindeki ürünlerin niteliği ve yelpazesinin tarım, hizmetler, sanayi ve kamu alımları alanlarını kapsayacak şeklide genişlemesi ve AB’nin 3. ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye’nin mağdur olmasınında önüne geçilmesi hedefleniyor. Konu müzakere edilip taraflarca üzerinde mutabakata varıldıktan sonra Gümrük Birliği iyileştirmesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylaması gerekiyor.

29 Kasım 2015 tarihinde Türkiye AB arasında yapılan zirvede alınan kararlarda Gümrük Birliğinin güncellenmesine de yer verilmişti. Zirve sonuç bildirisinin 10. maddesinde "Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin hazırlık çalışmalarının tamamlamasının ardından 2016 yılı sonlarına doğru resmi müzakereler başlatılabilecektir." İfadesi yer almıştı. Türkiye açısından önem arzeden bu konuya 18 Mart 2016’da yapılan Türkiye-AB sığınmacı mutabakatında da yer verilerek, "AB ve Türkiye'nin, Gümrük Birliğinin güncellenmesi doğrultusunda sürdürülen çalışmaları memnuniyetle
karşıladığı" belirtilmişti.

Ayrıca, 15 Aralık’ta düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonunda, liderler, AB-Türkiye mutabakatına bağlılıklarını yineleyerek, anlaşmanın tüm unsurlarının uygulanmasının önemini vurgulamıştı. Zirvenin sonuç bildirisinde konuya ilişkin, “AB Konseyi, AB-Türkiye mutabakatına olan bağlığını yineler ve tüm unsurlarının ve tam ve ayrım yapılmadan uygulanmasının önemini altını çizer.” ifadesi yer almıştı. Mutabakat uyarınca, Gümrük Birliğinin güncelleştirilmesi için 2016 yılı sonlarına doğru resmi müzakerelerin başlaması gerekiyordu.

Türkiye, AB’ye bu konunun hızla düzenlenmesi gerektiği talebini iletiyor. Gümrük Birliği iyileştirmesinin her iki tarafa da önemli ekonomik katkıları olacağına inanılıyor. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği görüşmelerine yakın zamanda başlanması bekleniyor. AB’nin 5’inci büyük ticaret ortağı olan Türkiye’nin AB ile karşılıklı ticareti yıllık 140 milyar avroyu buluyor. Türkiye toplam ticaretinin yüzde 40’tan fazlasını AB ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık 3’te biri AB’den geliyor.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 21 saat önce
    Turkiyenin en buyuk pazari AB. Ihracatlarimizin E AB ye ve en buyuk pazarlarimiz Ingiltere, Almanya ve Italya. Bu bizim zararimiza olur.
  • Misafir 22 saat önce
    Zararı çıkınca gorecez
  • Misafir 22 saat önce
    haklisin bravo
  • Misafir 22 saat önce
    avrupadan çıkıyorum demek kolay değil dolar 5 tl olur 3 günde
  • Misafir 22 saat önce
    gümrük birliği bizim zararımıza çıkalım
  • Misafir 22 saat önce
    Şartlar TBMM tarafından belirlensin
  • Misafir 22 saat önce
    Ne avrupa ne de gümrük antlaşması istemiyoruz. Çöküş dönemine giren ve iki yüzlü olan bir birlik artık bizim işimize yaramaz. Bizim gerilemeye değil ilerlemeye ihtiyacımız var.
  • Misafir 22 saat önce
    Avrupa dan cikalim
  • Misafir 23 saat önce
    DERHAL IPTAL EDILSIN. ANLASMANIN YENILEMESI TURKIYENIN ZARARINA OLUYOR
  • Misafir 23 saat önce
    Biz istemiyruk gümrük birliğini,avruba birliğini,emperyalizmi...
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