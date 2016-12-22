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JFK Havalimanı
İŞ-YAŞAM

JFK Havalimanı'ndaki restoranında gözlemeyi dünyaya tanıtıyor

Uzun yıllar gıda sektöründe çalışan girişimci Hasan Surözü, gözlemeyi dünyaya tanıtıyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:16:01 Güncelleme: 12:40:41 DHA

Surözü'nün havalimanlarına girişi 14 yıl önce TAV'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nı işletmesiyle başladı. Lokum imalatı ve satışı gerçekleştiren Surözü, ABD'ye yaptığı bir seyahat sırasında kafasına, New York JFK Havalimanı'nda bir restoran-kafe açmayı koydu. Surözü, JFK Havalimanı Terminal 1'de verilen küçük bir alanda 2008'de Eat&Go adını verdiği kafe-restoranını açarken buradan da gözlemeyi dünyaya tanıtmayı sürdürüyor.

HAMBURGERİN ANAVATANINDA GÖZLEME

Hamburgerin anavatanına gözlemeyi tanıtan Surözü satışlardan oldukça memnun. Surözü, Christmas haftasında günde 1200-1500 arasında gözleme sattıklarını belirterek, " Christmas'da New York Havalimanı'ndan ülkemize gelirken veya ülkelerine giderken aralarına Fransız, Alman, İtalyan ve Japon yolcuların da bulunduğu müşterilerimize günlük 1200-1500 arası gözleme satıyoruz. Her şeyini de biz üretiyoruz. Hepsi yerli Türk malı. İstanbul'dan alıyoruz. Uçakla geliyor, üretim hanemizde ustalarımız üretiyor. Aynı buradaki lezzette yediriyoruz. Üretim hanemizde 12 kişi, mağazalarda 40 kişi çalışıyor. Amerika'da, Amerikalılara ve kendi vatandaşımıza iş veriyoruz " dedi.

EN ÜNLÜ MÜŞTERİMİZ DONALD TRUMP OLDU

JFK Havalimanı'ndan sonra New York'ta Birleşmiş Milletler'in bulunduğu bir bölgede daha restoran açan Surözü, buradaki şubesinde Donald Trump'a bile gözleme yedirdiklerini ifade ederek, " En ünlü müşterimiz Donald Trump oldu. Donald Trump başkan seçilmeden çok önce, Birleşmiş Milletler'in bahçesine açmış olduğumuz yerde, gözlememizi yedi. En çok ıspanaklı ve patatesli gözleme tercih ediliyor " diye konuştu.

GÖZLEMEYE PATENT

Surözü, gözlemenin de patentinin alınması gerektiğine dikkat çekerek Norveç'te büyük bir marketin kendilerinden gözleme istediklerini özellikle Norveçliler ile Fransızların gözlemeyi çok sevdiğini söyledi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    Helal Olsun
  • Misafir 8 saat önce
    ALLAH Devlete Zewal Vermesin
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