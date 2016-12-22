Turkcell hem mobil hem de sabitte en hızlısı

Ookla’nın raporuna göre Türkiye’nin mobil internet bağlantı hızı 4.5G ile %206 oranında artarken, Turkcell’lilerin ortalama hızı Türkiye ortalamasının yaklaşık %50 yukarısında. Sabit internet tarafında ise en yüksek hız ortalaması Turkcell Superonline’a ait.

1 Nisan’da dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birisini Türkiye’de hizmete sunan Turkcell, Türkiye’nin mobil internet hız ortalamasını yukarılara taşımayı başardı. Dünyada internet bağlantı hızını test eden ve milyonlarca kullanıcısı olan Speedtest’in geliştiricisi Ookla tarafından yayınlanan Türkiye Raporu, 4.5G ile Türkiye’nin mobil internet indirme hızının bir önceki yıla göre %206 arttığını ortaya koyarken, Turkcell’in hızının en yakın rakibinden yaklaşık %30 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Turkcell’in mobil internet hız ortalaması üçüncü sıradaki operatörün ise yaklaşık 2 katı. Rapora göre Türkiye’nin yükleme hız ortalamaları ise yine bir önceki yıla göre %580 oranında yükselmiş durumda.

Ookla’nın geliştirdiği Speedtest uygulamasına ait web sitesinde yayınlanan Türkiye Pazarı Raporu’na göre, Turkcell’in mobil internet kullanıcılarının ortalama indirme hızı 38.8 Mbps, yükleme hızı ise 16.9 Mbps’ye ulaştı. İkinci sıradaki operatörün indirme ortalaması 30.18 Mbps olurken, son sıradaki operatörün hız ortalaması ise 19.13 Mbps olarak açıklandı. Bu sonuçlarla Turkcell, mobil internet hız ortalaması bakımından açık ara birinci operatör oldu.

“AMACIMIZ HIZ ORTALAMASINDA DA TÜRKİYE'Yİ BİRİNCİ YAPMAK”

Hem mobil hem de sabit internette Türkiye’nin en yüksek hız ortalamalarına ulaşmış olmanın kendileri için sürpriz olmadığını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin “1 Nisan’dan beri dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birisini Türkiye’ye kurduğumuzu söylüyoruz. Şimdi bu altyapının sadece 6 ayda Türkiye’deki hız ortalamalarını ne kadar yukarı taşıdığını bu bağımsız rapor ile görmüş olduk. Bu rapor hem mobilde hem de fiberde Turkcell’in farkını çok net gösteriyor. Bundan sonra da altyapı tarafındaki çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. İnanıyorum ki 4.5G’de aktif kullanıcı sayısı arttıkça, fiberde daha fazla eve ulaştıkça Turkcel’in ve Türkiye’nin hız ortalamaları da yükselmeye devam edecek. Ülkemizin dünyanın mobil internet hız ortalaması en yüksek ülke olması için Turkcell olarak üzerimize düşeni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Raporun sonuçları Türkiye’nin her köşesinde 3 milyon 220 binden fazla kullanıcının, 4.5G uyumlu cihazlarından hem 4.5G hem de 3G şebekelerine bağlı oldukları sırada yaptıkları hız testlerinin sonuçları analiz edilerek hazırlandı. Rapora göre 4.5G’nin getirdiği ivme ile Türkiye, genel hız ortalaması şimdiden İsveç ve ABD gibi birçok ülkeyi de geçerek indirme hızında dünyada 16. sıraya, yükleme hızında ise 9. sıraya yükselmiş durumda.

BİRİNCİ OLDU

Rapora göre 2016 yılının ikinci ve üçüncü çeyrek sonuçları değerlendirildiğinde Turkcell, Türkiye’nin en büyük 5 ili İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da da en hızlı operatör oldu. Bu 5 il arasında Turkcell’in en yüksek mobil indirme ortalaması bakımından Bursa 41.46 Mbps ile ilk sırada yer alırken, yükleme hızı ortalamasında ise Ankara 18.09 Mbps’lik ortalamayla birinci oldu.

SABİTTE DE EN HIZLI TURKCELL

Rapor ayrıca sabit internet bağlantı hızları ile ilgili sonuçlarına da yer veriyor. Sabit internet kullanımındaki hızlara bakıldığında da en hızlı servis sağlayıcı olan Turkcell Superonline’ın indirme hız ortalaması 48.01 Mbps olurken, yükleme hız ortalaması ise saniyede 8.40 Mbps ile en yakın rakibinin iki katından daha yüksek durumda. Sabit internet hızı istatistiklerinin 4 milyon 200 binden fazla kullanıcı tarafından yapılan hız testleri baz alınarak ortaya çıkartıldığı raporda ayrıca Turkcell Superonline’ın Türkiye’de eve kadar 1000 Mbps hız sağlayan ilk şirket olduğu da vurgulanıyor.