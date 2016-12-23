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Yıldız Holding Ülker
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Ülker Bisküvi'nin 71.8 milyon adet hissesi Pladis'e satılacak

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'nin yüzde yüzde 21'ine karşılık gelen 71.8 milyon adet hissesini tamamı Ülker Ailesi'ne ait olan Pladis şirketine borsa dışında satacak

23 Aralık 2016 Cuma, 09:59:08 Güncelleme: 11:32:39 Reuters

Yıldız Holding, atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin bir parçası olarak, Ülker Bisküvi'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.8 milyon adet hisseyi Pladis'e borsa dışında satacak.

Yıldız Holding tarafından bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, Ülker'de Yıldız Holding'in kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi. KAP'ta yer alan bilgiye göre Yıldız Holding'in Ülker'de yüzde 49.92 payı bulunuyor. Açıklamada, "Yani Pladis vasıtasıyla, endirekt olarak Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi Yıldız Holding AŞ'dir" denildi.

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