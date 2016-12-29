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Brent petrolün varil fiyatında yüzde 0,2 artış görüldü

Yatırımcıların noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmesi, brent petrolün fiyatının 57 dolar seviyesi test etmesine neden oldu

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:08:35 Güncelleme: 11:11:24 AA

Brent petrolün varil fiyatı, yükselişini 5'inci güne taşıyarak 57 dolar seviyelerini test etmesi sonrasında 56,2 dolar seviyelerinde dengelendi.

Yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmelerinin etkisiyle düşük işlem hacmi görülen petrol piyasasında, arza ilişkin iyimserlik fiyatlarda yükselişi beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı, dün 56,53 dolarla 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü yüzde 0,2 artışla 56,16 dolardan tamamladı.

Bugün de yükselişini 5'inci güne taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, 57 dolar seviyelerini test etmesi sonrasında saat 10.40 itibarıyla 56,20 dolardan işlem görüyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise dün açıklanan ABD'de ham petrol stoklarının azalış beklentilerine karşın 4,2 milyon varil artması sonrasında 53,8 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

ANALİSTLER BU KONUDA İYİMSER

Analistler, ocak ayında tekrar bir araya gelmesi beklenen petrol üreticisi ülkelerin, üretimin kısılması yönündeki anlaşmaya ne kadar bağlı kalacağının izleneceğini belirterek, toplantı öncesinde yatırımcıların arz piyasasındaki sorunun çözümleneceğine ilişkin iyimserliğinin arttığını kaydetti.

Bu durumun petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55 doların üzerinde kalındığı sürece 57,5 doların direnç olarak izleneceğini, olası düşüşlerde ise 54,2 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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