Cibuti ile serbest ticaret süreci başladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugünün Türkiye-Cibuti ilişkilerinde büyük önem taşıdığını belirterek, "İş dünyası temsilcilerimizin Cibuti'de köklü bir şekilde yer almalarını sağlayacak Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın çerçeve anlaşmasını imzaladık. Yani serbest ticaret anlaşmasının (STA) çerçeve anlaşmasını imzaladık ve bir ay içerisinde görüşmelerin başlaması kararını verdik." dedi



Zeybekci, Cibuti-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Cibuti'nin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Cibuti'nin yeri kalbimizde çok büyük, 100 milyarlarca dolarla ölçülmez. Biz bu ülkeyi çok önemsiyoruz." dedi.



Cibuti'nin 2030 hedefleri olduğunu anlatan Zeybekci, Türkiye olarak ülkenin bu hayallerini sonuna kadar desteklediklerini vurguladı. Zeybekci, Cibuti'nin coğrafi konumunun çok önemli olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin her zaman bu ülkenin yanında olduğunu ve burada ilkleri yaşayan ülke olmak istediğini belirtti.



Afrika'nın gelecek 10 yılda dünya büyümesinin motoru olacağını belirten Zeybekci, "Biz Afrika'ya inanıyoruz. Biz Afrika'ya 'kazan-kazan' stratejisiyle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Zeybekci, bugünün Türkiye-Cibuti ilişkilerinde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İş dünyası temsilcilerimizin Cibuti'de köklü bir şekilde yer almalarını sağlayacak Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın çerçeve anlaşmasını imzaladık. Yani STA'nın çerçeve anlaşmasını imzaladık ve bir ay içerisinde görüşmelerin başlaması kararını verdik. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da bir an önce bitirilmesinin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu da en kısa sürede gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Cibuti-Etiyopya demiryolunun çok önemli olduğunu ve bunun büyük bir kısmının bittiğini belirten Zeybekci, Türkiye'nin bu projeyi Eximbank vasıtasıyla desteklediğini, burada işletici olarak da faaliyet göstereceklerini anlattı.



Cibuti Başbakanı Abdulkadir Muhammed Kamil de iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı Devleti'ne kadar uzandığını söyledi. Türkiye Özel Ekonomik Bölgesini bir üs haline getirmek istediklerini anlatan Kamil, Türkiye'nin Cibuti'ye olan yatırımlarının, ülkenin jeostratejik konumunu güçlendireceğini belirtti.



AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise Cibuti ile Türkiye'nin ortak değerleri olduğunu belirtti. İki ülke ilişkilerinin son dönemde büyük ivme kazandığına dikkati çeken Eker, 2015 yılı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ziyaretin iki ülkenin ticari ilişkileri noktasında dönüm noktası oluşturduğunu bildirdi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de Afrika'nın sorunlarının ve potansiyelinin farkında olduklarını söyledi. Cibuti'nin konumu itibarıyla çok önemli bir yerde olduğunu kaydeden Büyükekşi, ikili ticareti daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.



Cibuti Özel Ekonomi Bölgesi, Cibuti tarafından Türkiye'den gelecek yatırımcılar için 99 yıllık süre için daha sonra genişletilebilecek şekilde 500 hektarlık araziden oluşuyor. Bölgede faaliyet gösterecek yatırımcılara Cibuti tarafından vergisel teşvik ve muafiyetler sağlanacak.



Cibuti'deki diğer benzer bölgeler veya planlı yatırım alanlarında üçüncü ülkelere ve/veya işletmeci firma ve yatırımcılara sağlanan tüm avantajlar, teşvikler ve muafiyetler bu bölgedeki işletici firma ve yatırımcılara uygulanacak. Bölgenin üst ve altyapısı için kapsamlı ve sürekli yasal, düzenleyici ve gerekli destek Cibuti tarafından verilecek.



Bölge 100 milyon nüfuslu Etiyopya pazarına ve Doğu Afrika'nın iç kesimlerine erişim imkanı sağlayan güvenli kara ve demiryolu bağlantılarına en yakın mesafede bulunuyor. Ayrıca Cibuti'nin yeni Genel Kargo Limanı'nın da hemen yanı başında yer alıyor.



Bölgede, öncelikle montaj bazlı üretim ve lojistik merkezi olarak faaliyete geçirilmesi sonrasında ise üretim odaklı faaliyetlerin sürdürülmesi planlanıyor.

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