Esnafın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi değişmedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) "Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 2016 için kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi 31 Aralık 2017'ye kadar uygulanmaya devam edilecek. Ancak asgari ücretin yüzde 10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il, ilçe ve meslek gruplarında 2017 için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının yüzde 10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilecek.



Yönetmelik, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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