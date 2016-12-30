Venezuela'da 50 bolivarlık madeni para basıldı

Para biriminin aşırı derecede değer kaybetmesi sonucu ekonomik çöküşün yaşandığı Venezuela'da, 50 bolivarlık (Yaklaşık 18 lira) madeni para basıldı.



Halihazırdaki en yüksek banknotun 100 bolivar olduğu ülkede, 15 Aralık'tan itibaren kullanılmak üzere 6 yeni banknotun dolaşıma gireceği bildirilmişti.



Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, ATM'lerden sadece çok düşük miktarlarda para çekilebiliyor.



Venezuela, eski banknotların kullanım süresini 2 Ocak 2017'ye kadar uzattığını açıklamıştı.



Ülkede enflasyon yüzde 180'in üzerinde bulunuyor.

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