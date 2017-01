Hanzade Özbaş: Turizmde dönüş 2018'de başlar

Bu zamana kadar hep Kuzey Kıbrıs’ta otel yatırımı yapan, ancak yakında İstanbul’da da misafir ağırlama planları yapan Merit Otelleri’nin dümenine kısa bir zaman önce Hanzade Özbaş geçti. Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunu devralan Hanzade Özbaş, aynı zamanda bir Osmanlı Hanedanı torunu. Son padişah Vahideddin’in torununun kızı olan Özbaş, uzun

yıllar Kuşadası’ndaki aile oteli Kısmet Otel’i işlettikten sonra Kıbrıs’a geçiş yaptı. Hem Türkiye’de turizme hem de Kıbrıs turizmine vakıf olan Özbaş, yeni yıla ilişkin sektörel beklentilerini ve Merit Otelleri’ndeki ‘upgrade’ (iyileştirme, kalite artırma) operasyonunu anlattı:

* Sizce Türkiye’de ve Kıbrıs’ta turizm nasıl bir 2017 geçirecek?

Türkiye kötü bir sezon geçirdi. Kıbrıs’ta rakamlar o kadar kötü değil ama etkileniyor tabii. Turist eğlenmek, dinlenmek, gezmek ve alışveriş etmek dışında güven ve huzur ister. Şu an için bu noksan nedeniyle başta İstanbul ve Antalya olmak üzere birçok kentimiz turist sayısında düşüş yaşıyor. Ancak şunu unutmayalım: Türkiye’ye gelmekten vazgeçen

turistlerin yüzde 80’i Türkiye’yi bilir ve tanır. Yani sadece şimdilik Türkiye’den vazgeçip başka yerlere yöneldiler. Huzur ve güven döndüğünde bu yüzde 80 hemen döner. Türkiye bunu da aşar, ancak 2017’yi kurtarmak zor. Normalleşmeyle birlikte 2018’de dönüş başlar.

* Merit Otelleri için böyle bir yılda planlarınız nedir?

Merit Otelleri’nde bir ‘upgrade’ dönemi başlatıyoruz. Bunu sadece tesis yenileme gibi düşünmeyin. Hizmeti ve A’dan Z’ye deneyimi iyileştirme hedefimiz var. Bizde de mesela her şey dahil sistemi var. Ama böyle bir her şey dahil sistemi Türkiye dahil hiçbir yerde yoktur. Bizde odadaki minibara kadar her şey dahil, hem de başta gıda olmak üzere yemek

kalitemiz çok çok üst seviyede. Şimdi biz bu seviyeyi daha da yükseltmek istiyoruz. Bu aynı zamanda gelir düzeyi daha yüksek turisti de getirir.

* Bu projeyle Türk misafirlere kıyasla diğer yabancı misafirlerin oranını mı artırmak istiyorsunuz?

Şu anda yüzde 60-70 Türk misafir oranımız var. Türk misafirlerden vazgeçmek niyeti tabii ki yok, ancak yabancı misafirleri de daha çok ağırlamak istiyoruz. Bu özellikle Kıbrıs’ın statüsünün değişmesi ve tanınmasıyla olabilecek bir şey, bunu heyecanla bekliyoruz.

‘KIBRIS VOLKAN GİBİ PATLAYACAK'

* Kıbrıs turizmi kötü geçen Türk turizmine kıyasla daha iyi bir yıl mı geçirdi?

Kuzey Kıbrıs turizmde kötü bir yıl geçirmedi ancak doluluk oranını daha da artırmak zorunda. Turizm geliri 1 milyar dolara yaklaştı. Şimdi 9-12 Ocak’ta Cenevre’de Kıbrıs müzakereleri gerçekleşecek. Eğer buradan olumlu bir adım çıkarsa, yani Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası statüsü kesinleşir ya da birleşme yolunda adım çıkarsa turizmde bir volkan gibi patlarız, bölgenin yıldızı oluruz. Şu anda Kuzey Kıbrıs turizmi daha yolun başında, çünkü uluslararası statüsü henüz oturmadı ve bu da Kıbrıs’a doğrudan ulaşımı etkiliyor. Tüm dünyada rekabet edebilecekken, Güney Kıbrıs, Malta ve Yunan Adaları ile rekabet seviyesinde kalıyor. Şu ana kadar eğitim turizminde meyveler toplandı. 12 üniversitede öğrenci sayısı 93 bine çıktı. Bu büyük bir potansiyel ve daha da büyüyecek. Bir de bir sonraki hedef sağlık turizmi olmalı. Bunu hükümetler görüyor, ancak çok büyük yatırım gerektirdiği için Türk ve uluslararası yatırımcıların gözlerinin içine bakıyor. Uluslararası güvenilirliğe sahip hastane, fakülte, tüp bebek merkezleri gerekli.

"İSTANBUL VE LONDRA'DA OTEL AÇACAĞIZ"

* Merit’i hep Kıbrıs yatırımlarıyla tanıyoruz, yeni ya da başka yerde yatırım planları var mı?

İstanbul’da Heybeliada’da Halki Palace diye küçük bir otelimiz var ama yeni yatırımlara hazırlanıyoruz. Biri İstanbul’da biri de Londra’da olmak üzere 2 yeni otel yatırımı yapacağız. Şu an çizim aşamasında ama fazla uzatmadan hayata geçirmek istiyoruz. Bunun dışında da Kıbrıs’taki otellerimizde yenileme yatırımlarımız devam edecek.

OSMANLI HANEDANI İLK KEZ BU YIL KIBRIS'TA

* Son Osmanlı padişahı Vahideddin’in torununun kızısınız, bireysel ya da mesleki hayatınızda avantaj ya da dezavantajını yaşadınız mı?

Küçükken, okulda çok üzüldüğüm anlar oldu. Ortaokulda dedem ve ailemle ilgili bazı iftiraları okumam istendiğinde sınıfı terk edip ikmale kalmıştım. Ben, padişah kızı bir anneannenin torunu olduğum gerçeğiyle dünyaya geldim, bu gururla da yaşıyorum. Cumhuriyetimizle de gurur duyuyorum.

* ‘Unvansız bir aileye doğsaydım’ diyor musunuz?

Tepkilere üzülüp gençliğimde dediğim dönemler olmuştur, ama artık palazlandım. Hem gereken cevabı verebiliyorum, hem de daha olgunlukla karşılıyorum.

* Hanedan üyeleriyle temasta mısınız?

Herkes ile sıcak temasımız olmasa da kim nerede bilgimiz var. 120 kişilik hanedan ailesi var şu an. Şu anda şehzadelerin bir kısmı Türkçe bile bilmiyor. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış mensuplar şanslılarsa iyi evlilikler yaptı, iş sahibi olabildiler. Şanssız olanlar ise mezar bekçiliği, çöpçülük gibi meslekleri yerine getirdi. 2017’de eylül-ekim ayı gibi Kıbrıs’ta tüm hanedanı bir araya getirecek bir etkinlik yapmayı planlıyorum. Bu bir ilk olacak. Daha önce 1999’da denemiştik ama sonra deprem oldu, iptal oldu. Şimdi böyle bir buluşmaya imza atmak istiyoruz.

MELTEM ERSOY / GAZETE HABERTÜRK