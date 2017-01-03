Yeme-içmeci dayanışmayla ‘Hayatına sahip çık’ diyecek

Genç nüfus ve değişen tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak Türkiye’de özellikle son 10 yılda büyük gelişme gösteren yeme-içme sektörü Reina’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle büyük şok yaşadı. Reina’nın da üyesi olduğu Turizm Restoran ve Kulüp Yatırımcıları Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ile birkaç hafta önce bir araya gelip 2016 kapanışını ve 2017 beklentilerini konuşmuştuk. Güzel bir 2017’nin ümit edildiği röportajın ardından dün yaptığımız konuşmada Demirer’in sesine üzüntü hâkimdi. 2016 yazında planlanan, ancak gerçekleşmeyen Hayatına Sahip Çık kampanyasını yapmanın artık şart haline geldiğini belirten Demirer, “TURYİD olarak yeni bir aksiyon planı yapıp sosyal dayanışma kampanyası başlatacağız” dedi.

Demirer, ilk aşamada Reina’nın kararını, ne zaman ve ne şekilde açılacağını bekleyeceklerini belirterek şöyle devam etti: “Reina’nın yanında durmak sektöre sahip çıkmak demek. Biz de ‘Hepimiz Reina’yız’ diyeceğiz, ama çok taze acıların geçmesini beklemek gerek. Biz kepenk kapatmayacağız. Tencere kaynatmaya devam edeceğiz ama sesli şekilde dayanışma çağrısı için bekleyeceğiz.”

GASTRONOMİ SEKTÖRÜ BUGÜN YÜRÜYECEK

Gastronomi sektörü bugün Reine ile dayanışma yürüyüşü düzenleyecek. Dün akşam saatlerine kadar İstanbul Valiliği’nden izin bekleyen TURYİD, alınan izni takiben bugün Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’ndan Reina’ya kadar sessiz yürüyüş yapacaklarını açıkladı. Hem işletmecilerin hem de çalışanların katılmasının beklendiği yürüyüşün ardından Reina’nın önünde açıklama yapılacak. Yürüyüş saat 10.30’da başlayacak, 11.00’deki basın açıklamasıyla sona erecek.

Demirer, Hayatına Sahip Çık projesinin 2016 yazı için düşünüldüğünü, ancak vazgeçildiğini anlattı.

‘DAHA SIKI GÜVENLİK TEDBİRLERİ İÇİN EMNİYET İLE GÖRÜŞECEĞİZ’

Kaya Demirer, TURYİD olarak dün saldırıda ölenlerin cenazelerine katıldıklarını, yaralıları ziyaret ettiklerini belirterek Kuruçeşme’deki Reina’ya da bugün bir ziyaret gerçekleştireceklerini ve çelenk koyacaklarını dile getirdi. Reina’nın yerli ve yabancı birçok kişinin iş ya da eğlence için gittiği uğrak mekânlardan biri olduğunu belirterek “İstanbul’un simge markalarından bir tanesi Reina” dedi. Demirer, bundan sonra daha sıkı güvenlik tedbirleri alıp almayacaklarına ilişkin “Bu konuda neler yapılabiliir, bunları Emniyet ile görüşeceğiz. Herkes kendi kamera kayıtlarını ve güvenlik seviyesini güçlendirmeye çalışacak. Ancak tabii aslında bu devletin konusu, emniyeti sağlamak devletin konusu. Biz elimizden gelen desteği vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de yeme içme sektörünün büyüklüğü 20 milyar dolar

Bunun 10 milyar doları fast-food pazarı

Kalan 10 milyar doların yüzde 10’u TURYİD’de.

Sektör 2015’te büyüme kaydedemedi, 2016 yılında ise yüzde 10 küçüldü.

Sektörün 2017 hedefi, 2016’da olan kaybını yerine koymak.

Kaya Demirer, kampanya başlangıç tarihi için “Reina ne zaman uygun görüyorsa biz de onlara paralel bir aksiyon planı yapacağız” dedi.

‘KORKUYU YENMENİN, İMAJ DÜZELTMENİN YOLUNU BULMALIYIZ’

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TÜROB) Timur Bayındır, turizmin 2016 yılında durma noktasına geldiğini söyleyerek “Yılbaşında yaşanan olaydan önce 2017 yılı için ümitliydik” dedi. Bayındır, 2017 yılı için çok büyük ümitlerinin olmadığını, ancak 2016’nın çok az üstüne çıkılabileceğini belirtti. Bayındır, “Şu ana kadar yapılmış büyük rezervasyonlar yok fakat çıkan güzel yazılar imajı düzeltmede yardımcı olur. Türkiye’ye gelme konusunda korku var, bu korkuyu yenmenin yollarını bulmalıyız” dedi.

‘GÜVEN SORUNU VAR, 2017’Yİ KAYBETTİK NEYSE Kİ İÇ PAZAR VAR’

Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal, yaşanan olayların yabancılar açısından büyük güven problemi yarattığını dile getirdi. Çilsal, “Son olaylar neticesinde biz 2017’yi kaybettik” diyerek şöyle devam etti: “Avrupa’nın ülkemize bakışı güvensiz. Dışişleri bakanı kendi vatandaşlarına ‘Türkiye’ye gitmeyin’ diye uyarı gönderiyor. 2017 için şu ana kadar az da olsa rezervasyon aldık. Bu rezervasyonlarda henüz iptal yok. Neyse ki iç pazar var. Tatile gitmek isteyen Türk vatandaşı bizi kurtaracak.”

Meltem ERSOY / GAZETE HABERTÜRK