Kairos Teknoloji şirketine dava açıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, piramit satış sistemi özelliklerinin bulunduğu tespit edilen Kairos Technologies Limited Şirketi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başvurulara istinaden, Kairos Teknoloji ya da Kairos Planet unvanlarıyla ifade edilen sistemi ülkede başlatan, yayan ve ticari amaçlarla destekleyenlerin faaliyetlerinin denetim programına alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Bakanlık müfettişlerince Türkiye'de Kairos Technologies Limited Şirketine ait satış sistemini yaydığı ve yeni üyelerin sisteme dahil edilmesini sağladığı tespit edilebilenler nezdinde gerçekleştirilen denetim neticesinde rapor hazırlandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirketin satış sisteminde, sisteme yeni üyeleri kazandırmanın ödülünün, kira gelirinden çok daha yüksek bir seviyede tutulduğu ve üyelerin, satın aldığı ürün paketlerinden kira geliri elde etmekten çok, sisteme yeni üyeler kazandırma yönünde dolaylı olarak teşvik edildiği, bu yönüyle de üye genişlemesine dayalı, sisteme daha önce dahil olanların daha çok kazanç elde ettikleri, sistemin alt kollarında yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan üyelere aktarıldığı, kariyer ilerlemelerinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, söz konusu tespite ilişkin ilgililer hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.