İŞ-YAŞAM HABERLERİ
03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kairos
İŞ-YAŞAM

Kairos Teknoloji şirketine dava açıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucu, Kairos isimli teknoloji firması hakkında, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu

03 Ocak 2017 Salı, 16:42:47 Güncelleme: 16:51:04 AA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, piramit satış sistemi özelliklerinin bulunduğu tespit edilen Kairos Technologies Limited Şirketi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başvurulara istinaden, Kairos Teknoloji ya da Kairos Planet unvanlarıyla ifade edilen sistemi ülkede başlatan, yayan ve ticari amaçlarla destekleyenlerin faaliyetlerinin denetim programına alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Bakanlık müfettişlerince Türkiye'de Kairos Technologies Limited Şirketine ait satış sistemini yaydığı ve yeni üyelerin sisteme dahil edilmesini sağladığı tespit edilebilenler nezdinde gerçekleştirilen denetim neticesinde rapor hazırlandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Şirketin satış sisteminde, sisteme yeni üyeleri kazandırmanın ödülünün, kira gelirinden çok daha yüksek bir seviyede tutulduğu ve üyelerin, satın aldığı ürün paketlerinden kira geliri elde etmekten çok, sisteme yeni üyeler kazandırma yönünde dolaylı olarak teşvik edildiği, bu yönüyle de üye genişlemesine dayalı, sisteme daha önce dahil olanların daha çok kazanç elde ettikleri, sistemin alt kollarında yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan üyelere aktarıldığı, kariyer ilerlemelerinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, söz konusu tespite ilişkin ilgililer hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 5
  • Misafir 2 saat önce
    Onlarca sözde şirket var böyle
  • Misafir 3 saat önce
    Bende demistim sonunda cikti ortaya
  • Misafir 3 saat önce
    Sonunda dediğim cikti
  • Misafir 3 saat önce
    milyon dolarlarımızı bu şahıslar yurt dışına kaçırıyor.
  • Misafir 3 saat önce
    ben demiştim bu işe el atarlar diye
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TÜİK 2016 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Emekliler ne kadar zam alacak?
Altının gramı yaklaşık bir ayın zirvesinde seyrediyor
İŞ-YAŞAM

Altın zirveye tırmanıyor!
Bakan Elvan 7 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Müjde! 7 bin kişiye iş kapısı aralanıyor!
Emekli maaşlarına yapılacak zam bugün açıklanacak
İŞ-YAŞAM

Bugün belli oluyor!
EPDK tarafından 22 şirkete ceza verildi
İŞ-YAŞAM

EPDK ceza yağdırdı!
Kapsül deterjana çocuk önlemi
İŞ-YAŞAM

Deterjana radikal önlem geliyor!
2017’de özel kargo trenleriyle taşımacılık yapılacak
İŞ-YAŞAM

İLK KARGO ŞEHRİ UYGULAMASI BAŞLIYOR!
Kairos Teknoloji şirketine dava açıldı
İŞ-YAŞAM

"SAADET ZİNCİRİNDE" BİNLERCE ÜYE BATMIŞTI...
Bingöl'de SÜTAŞ tesisi kurulacak
İŞ-YAŞAM

SÜT DEVİNDEN YATIRIM MÜJDESİ!
Memurun zamlı maaşları belli oldu
İŞ-YAŞAM

İŞTE MEMURUN YENİ MAAŞI!
Kargolara terör takibi gelecek
İŞ-YAŞAM

KARGO TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
Borsa İstanbul 20 şirketin piyasa değerini açıkladı
İŞ-YAŞAM

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme