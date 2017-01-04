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en ucuz kayak merkezi Türkiye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi ‘Ejder3200’

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi markasıyla sezona başlayan Palandöken ve Konaklı’nın Türkiye’nin en ucuz kayak merkezleri olduğunu söyledi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:48:01 Güncelleme: 00:53:51

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iki ay önce Özelleştirme İdaresi’nden devraldığı Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri yeni sezona Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi markasıyla başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken ve Konaklı’nın Türkiye’deki en ucuz kayak merkezleri olduğunu söyledi. Her iki merkezi de Özelleştirme İdaresi’nden devralıp iki ayda sezona hazırladıklarını kaydeden Sekmen, bu sürede 60’a yakın projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

‘HAFTA İÇİ 40 TL’

Palandöken ve Konaklı’da gondol ve lift fiyatlarının hafta içi günlük sınırsız 40 lira, hafta sonu 50 lira olduğunu söyleyen Sekmen “Fiyatlar Erciyes’te günlük 70, Uludağ’da 100 TL, Kartepe’de hafta içi 60 TL, hafta sonu 100 TL, Sarıkamış’ta 45 TL” dedi.

SPORCULARA ÜCRETSİZ

Sekmen, Türkiye Kayak Federasyonu onaylı müsabık ve lisanslı sporcular, antrenör ile kayak öğretmenleri için Konaklı Kayak Merkezi’nin ücretsiz, Palandöken Kayak Merkezi’nin ise yüzde 50 indirimli olacağını ifade etti. Sekmen, “Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil eden sporcular Konaklı Kayak Merkezi’nden ücretsiz, Palandöken’den ise indirimli yararlanabilecek” dedi.

GAZETE HABERTÜRK

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