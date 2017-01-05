BOTAŞ elektrik santrallerine verilecek gazı azaltacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, özel sektöre ait doğalgaz santrallerine verilen gazın miktarı yarın sabahtan itibaren yarı yarıya azaltılacak.

AA muhabirinin sektör yetkililerinden edindiği bilgiye göre, etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle konutlardaki doğalgaz tüketiminin artması ihtimalini dikkate alan BOTAŞ tarafından, özel sektöre ait doğalgaz santrallerine yazı gönderilerek, santrallerin çekiş miktarlarının yarın sabah saat 08.00'den itibaren yüzde 50'ye indirileceği bildirildi.

Hava tahminlerinde Türkiye'nin yarın sabahtan itibaren Balkanlar'dan gelecek yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceği belirtiliyor.

BOTAŞ 14 Aralık'ta benzer şekilde kısıntıya gitmiş, 22 Aralık'ta ise doğalgaz çevrim santrallerine uyguladığı kısıntıyı yüzde 50'den yüzde 90'a çıkarmıştı.