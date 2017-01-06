İŞ-YAŞAM HABERLERİ
06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Sebze
İŞ-YAŞAM

Sebzeye yüzde 400 zam yapıldı

Yağış ve soğuk hava sebzeyi vurdu. Üretim zarar görünce piyasada olan ürünün fiyatı yüzde 400’e kadar zamlandı. Bir ay önce halde 1 lira olan sivri biberin fiyatı 5 liraya, markette 7 liraya kadar çıktı

06 Ocak 2017 Cuma, 09:45:58 Güncelleme: 09:46:49

Yurt genelinde meydana gelen yağış ve soğuk hava seralara zarar verince sebze üretimi de darbe yedi. Bu da fiyatlara zam olarak yansıdı.

1 ay önce hal çıkış fiyatı 1 lira olan sivri biber 5 lirayı gördü. Marketlerde ise rakam 7 lirayı buldu. Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu Başkanı Burhan Er, "Meyveyle ilgili bir sıkıntı yok ama özellikle zarar gören sera bölgelerinde üretim durunca piyasada olan sebzenin fiyatı daha da arttı.

Sebze 1 ayda yüzde 300-400 zam gördü. Buna perakende maliyetleri de eklenince rakamlar uçtu" dedi. Kar nedeniyle hale ulaşamayan kamyonların çok büyük bir etkisinin olmadığının altını çizen Er, "Fiyatlar semtlere göre de değişiyor. Bir bölgede 4 lira olan kabak başka bölgede 8 liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

TEZGAH BİLE AÇMIYORLAR

Fiyatlardaki artışla ilgili görüştüğümüz pazarcı esnafı ise şu bilgileri verdi: "Normalde pazara geldiğimizde bir sokakta en az 5 sebze 5 de meyve tezgahı olur. Ancak pek çoğu soğuktan ya da mal gelmediği için son 1 haftadır tezgâh açmıyor. Gelen ürün de zamlı olunca müşterinin seçme alternatifi de olmuyor. Dolayısıyla da tepki göstreriyorlar. 2 kilo alacağına 1 kilo ya da yarım kilo alıyor. Biz de mağdur oluyoruz."

FİYAT MAKASI DARALMADI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ise, soğukta alışveriş yapmak istemeyip marketlerden alışverişi tercih edenlerin yüksek fiyatlarla mağdur edildiğini de belirtiyor. Marketlerde hâlâ üretici- market fiyat farkının kapatılamadığına dikkat çeken Bayraktar şunları söyledi:

"2016 Aralık ayı sonunda, 2015 Aralık ayı sonuna göre üreticide 34 ürünün 16'sında fiyat artışı, 18'inde ise fiyat düşüşü, marketlerde 38 ürünün 24'ünde fiyatlarda artma, 14'ünde azalma oldu. En son Aralık 2016'da, kuru kayısı 5 kat, portakal 4.6 kat, elma 4 kat, kuru soğan 3.6 kat, mandalina ve maydanoz ise 3.1 kat fazlaya tüketiciye satıldı. 2016'da da tüketici üretici fiyatlarının çok üzerinde ürün alabilmiş, istediği miktarda ürün tüketememiş."

Sabah

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
İŞ-YAŞAM

İşte açlık-yoksulluk sınırımız!
ASELSAN'dan 45,2 milyon dolarlık sözleşme
İŞ-YAŞAM

Bir dev anlaşma daha imzalandı!
FETÖ'ye destek veren işadamları hakkında gözaltı kararı verildi
İŞ-YAŞAM

380 işadamı hakkında FETÖ’den gözaltı kararı!
Çin dev yatırım projesine hazırlanıyor
İŞ-YAŞAM

Çin bu işe 361 milyar dolar yatıracak!
Vatandaşa 'altınlarınızı bankada muhafaza edin' çağrısı yapıldı
İŞ-YAŞAM

Altınlarını yastık altında saklayanlar, dikkat!
Kaynak Holding'in toprağa gömülü arşivi bulundu
İŞ-YAŞAM

Kaynak Holding'in arşivi toprağa gömülü bulundu!
En iyi merkez bankası başkanı belli oldu
İŞ-YAŞAM

AVRUPA ONU SEÇTİ!
Sertifikasız işçi çalıştırılan 40 meslekte ceza uygulaması başladı
İŞ-YAŞAM

400 BİN ÇALIŞAN İÇİN CEZA KAPIDA!
Sebzeye yüzde 400 zam yapıldı
İŞ-YAŞAM

1 AYDA YÜZDE 400 ZAMLANINCA...
Donald Trump, SEC başkanlığına Wall Street avukatı Jay Clayton'ı aday gösterdi
İŞ-YAŞAM

TRUMP, TİLKİYİ KÜMESE BEKÇİ YAPIYOR!
TUİK verilerine göre meyve ve sebzede üretim artışa geçti
İŞ-YAŞAM

MEYVE VE SEBZE "GÜLDÜRDÜ", BUĞDAY VE FINDIK "ÜZDÜ"
Torununa bakan büyükanneye bin 555 lira verilecek
İŞ-YAŞAM

İŞTE BÜYÜKANNELERİN ALACAĞI MAAŞ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme