Otomatik Katılım (BES) 1 Ocak'ta devreye girdi, görüşleriniz neler? Sistem hakkında bilgi verebilir misiniz?



Tasarruf etmek için ülkemiz için çok güzel bir girişim. Dünyada da bu girişimin başarılı örnekleri var, Türkiye'de bu örneklerden yararlandı. Bizde Sigortalar Şirketleri Birliği ile ve Kurumlarla çalışmalar yapıyoruz ve nasıl başarılı bir uygulamaya gidilebilir konusunda katkılarda bulunduk.

Sistem geniş kitleleri içine alan bir sistem, 2 ay içinde de cayma hakları var tabiki bu cayma hakkının da mümkün olduğunca az kullanılması önemli.Vatandaş %3 gibi bir katılımda bulunacak, Devlette %25, eğer cayma hakkı kullanılmazsa 1 defaya mahsus Bin Liralık bir ödeme yapılacak.

Eğer sistemden emekli olunursa, yıllık gelir sigortası seçeneği yani bu sistemden emekli olunursa, aylık veya yıllık ödeme sistemini seçerseniz, Devlet o dönemde de bir %5 daha, birikiminizin %5'i daha teşvikte bulunuyor.



Sistemde İş Veren Desteği olmayacak, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



Şimdilik İş Veren katkısı yok ama ilerleyen günlerde bu tekrar gündeme gelebilir. İşverenlere de çok büyük rol düşüyor, bazı şirketler bu katkı zorunlu olmasada bu desteği veriyor. Bu şirketlerin sayısı da gün geçtikçe artacaktır diye düşünüyoruz biz.



Towers Watson'da da bir birleşme gerçekleşti, nasıl böyle bir karar verdiniz?



2016 bizim için çok hareketli bir yıldı, Willis ve bir Fransız sigorta broker şirketi ile bu birleşme gerçekleşti. Entegrasyon çalışmalarımız Türkiye'de de büyük bir hızla ilerliyor, hem Danışmanlık yapan bir Towers Watson öbür tarafta da Risk Yönetimi ve Sigorta brokerlik ile kurumlara yardımcı olan Willis var.Yelpazemiz ve müşteri tabanımız gelişti.



2017 Nasıl olacak? Yeni Dünya öne çıkan Trendler ve nasıl ayak uydurmalı?



Şirketler nasıl bir organizasyon yapısıyla daha fazla büyüyebilirler, bunları anlattık, bir yetenek açığından bahsediyoruz ve arttığını söyleyebiliriz. Nasıl verimliliğimi artırabilirim ve böylece kar marjımı nasıl yükseltebilirim gibi sorular Özel Sektörden geliyor. Bulunduğumuz ortamda değişen risklere karşı hem Kurumumu hem çalışanlarımı nasıl korurum konuları öne çıkıyor.

Bir ikinci konu Dijitalleşme risklerde de bir değişime yol açtı. İnsan kaynaklı rsklerin yani bu siber tehditleri görüyoruz mesela.



Siz bir Araştırma yaptınız, Emeklilik Endişesi üzerine Türkiye'de? Burda neler öne çıktı?



Bu araştırmayı Dünya çapında da yaptık, "İş Gücü" araştırması bu, Emeklilik Endişesi Türkiye'de çok ciddi bir şekilde artıyor. Elbette İş Güvencesi birinci sırada yer alıyor, kariyer alanları onu takip ediyor ama Emeklilik Endişesi de dördüncü sırada..Sosyal Güvenlik Sistemimizin bu şekilde Emeklilik ödemeleri yapması da baskı altında. Artık tamamlayıcı dediğimiz Özel Emeklilik Sistemlerinin de devreye girmesi gerekiyor.

Gerek büyük şirketler gerekse KOBİ'ler çalışanlarına bu sisteme girmeye ve bu sistemde kalmaları için desteklesinler.

2017'de Kurumlar Üretkenlik ve Verimliliğe önem verecekler. Organizasyon yapılarını tekrar gözden geçirdikleri.

Siber saldırılar risklere karşı korunmalarda da istekler artacak, şirketler kendi altyapılarını geliştirmek için de çalışmalar yapmalı tabikide.













