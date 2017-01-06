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Yazılımcı için destek programları hazırlancak

Türkiye'nin uluslararası yazılım sektöründe fark yaratabileceği öncelikli alanlar belirlenerek, bu alanlara yönelecek girişimcilere özel tematik destek programı hazırlanacak

06 Ocak 2017 Cuma, 12:12:22 Güncelleme: 13:02:22 AA

Türkiye, yazılım alanında uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve pazar payını artırmak amacıyla sektöre özel destek mekanizmaları oluşturacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayide, yazılım temelli teknolojilere dayalı dönüşümü yakalamak, uluslararası alanda rekabet edebilir ürünler ortaya koymak amacıyla yol haritası hazırladı. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar, görevli kuruluşlar ve izlenecek takvim Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı ile ortaya konuldu.

Planın en önemli başlıklarından birini yazılım alanında "uluslararası rekabet gücünün artırılması" oluşturuyor.

Söz konusu hedefe ulaşılabilmesi için Türkiye'nin uluslararası yazılım sektöründe fark yaratabileceği öncelikli alanlar belirlenecek, bu alanlara yönelecek girişimcilere özel tematik destek programları hazırlanacak.

TÜBİTAK sorumluluğunda yürütülecek çalışmalara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, Türk Standardları Enstitüsü, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları destek verecek.

Yürütülecek çalışmalar sonunda özellikle bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri, oyun yazılımları, akıllı uygulamalar, güvenlik yazılımları gibi rekabet avantajı sağlayacak ve stratejik öneme sahip alanlar belirlenerek sektöre yönelik Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve benzeri fonlardan yararlanılarak tematik destek programı oluşturulacak.

TİCARİLEŞME DESTEKLENECEK

Başta teknoloji geliştirme bölgeleri olmak üzere, sektörün güçlü olduğu bölgelerde yazılım firmalarına ve girişimcilerine yönelik "Yazılım Hızlandırıcı Programları" kurgulanacak.

Özellikle bilişim sektörüne hizmet etmesi öngörülen teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım sektörü kümelenmesinin yoğun olduğu alanlarda, geliştirilen yazılım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda ticarileşmesi desteklenecek. Bu kapsamda eğitim, mentorluk, ulusal ve uluslararası ticari bağlantıların kurulması ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşturulmasını da içeren finansal ve teknik hızlandırıcı destek programları geliştirmeye yönelik mekanizmalar oluşturulacak.

Teknoloji geliştirme bölgeleri endeksinde yüksek puan alan üniversitelerin sektörel yazılım hızlandırıcı programlar açması sağlanacak.

Üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofislerinde hızlandırıcı programları geliştirme destekleri hayata geçirilecek.

Öte yandan, yerli yazılım ürünlerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması amacıyla gerekli fizibilite çalışmasını ortaya koyan yıllık sektörel ülke raporları oluşturulacak.

DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK KATMA DEĞER

Yazılım sektörü, düşük yatırım maliyeti, nitelikli ve sayıca yüksek istihdam ve katma değeri yüksek ürünler ortaya koymasıyla büyük önem taşıyor.

Yazılım, ayrıca diğer sektörlerde verimlilik ve katma değer artışına katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu sektörü ileriye taşıyacak adımlar, ekonomi açısından ayrı önem taşıyor.

Yeni sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0; yapay zeka, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, 3 boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi kavram ve uygulamalar, yazılım temelli teknolojilere dayanıyor.

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  • Misafir 12 dakika önce
    tek çözüm ülkede üretim. yada yüksek gümrük vergileri trump gibi.
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