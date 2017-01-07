"Türk çayı" ihracatı arttı

Türkiye'den geçen yıl ihraç edilen çay miktarı, önceki yıla göre yüzde 11,4 artarak, 6 milyon 668 bin 820 tona yükseldi. Bu dönemde yapılan ihracat değer bazında ise yüzde 20,4 artarak, 28 milyon 730 bin 748 dolar oldu.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2016 yılında 86 ülkeye 6 milyon 668 bin 820 ton çay satılarak, karşılığında 28 milyon 730 bin 748 dolar gelir elde edildi. Önceki yıl 5 milyon 986 bin 989 ton çay ihracatı karşılığında 23 milyon 853 bin 886 dolar gelir sağlanmıştı.

Türkiye'nin geçen yılki çay ihracatında Belçika 2 milyon 114 bin 716 tonla ilk sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz için çayın önemli bir tarımsal ürün olduğunu söyledi.

Çay ihracatının her geçen gün arttığını ifade eden Gürdoğan, ihracatla birlikte ihracat yapılan ülke sayısının da arttığını, geçen yıl Türk çayının 86 ülkeye satıldığını dile getirdi.

Gürdoğan, çay ihracatında ağırlığın Avrupa Birliği ülkelerinde olduğunu belirterek, "Bunun sebebi bu ülkelerdeki Türk nüfusu varlığıdır. Özellikle Belçika ve Almanya'da yaşayan Türk nüfusu, daha çok Türk çayını tercih etmekte. 2016 yılında 10 milyon 562 bin 932 dolarlık çay Belçika'ya ihraç edilmiştir. Elde edilen gelir anlamında 5 milyon 193 bin 542 dolarlık ihracatla Almanya da ikinci sırada yer almıştır." dedi.

"İHRACAT ARTIŞINDA TANITIM ETKİLİ OLDU"

İhracatın artışında, yürütülen tanıtım faaliyetlerinin etkili olduğuna işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Çay ihracatının her geçen yıl artmasındaki en önemli nedenlerden birisi ÇAYKUR'un tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesi ve dünyanın belli başlı gıda fuarlarında çayın tanıtımını yapmasıdır. Türk çayının diğer ülke çaylarına oranla belli bir damak tadını taşıması da tercih edilebilirliğini artırmıştır. Son yıllarda bölgemize gelen yabancı turistler de Türk çayı ihracatında önemli artışa neden olmuştur."

Gürdoğan, ihracatın daha da artması için özel sektördeki firmaların da ihracata ağırlık vermeleri gerektiğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemlerde çay ihracatının daha iyi seviyeye geleceğini belirten Gürdoğan, "Önceki yıla oranla geçen yıl ihracat yapılan ülke sayısı da ihracat rakamları da artış gösterdi. Yapılan çalışmalarla 2017 ve devamında da çay ihracatının artacağını umuyoruz." dedi.