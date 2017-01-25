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Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon dönemi artık başladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:32:44

Emeklilere promosyon için kamu bankalarıyla anlaşma sağlandı. Emekli müşterilerini kaybetmek istemeyen özel bankalar da çalışmalara başladı. 450 liraya varan promosyonda, özellerin de devreye girmesiyle bu rakamının 600 ile 900 arasında yükselebileceği belirtiliyor.

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    Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için kamu bankalarıyla yapılan anlaşmanın ardından, gözler özel bankalarla pazarlığa çevrildi.

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    Emekliler, kamu bankalarının 3 yıllık dönem için verdiği 300-450 lira arasında değişen promosyon için, özel bankaların kartlarını açmasını bekliyor.

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    Emeklileri 3 yıllığına kamu bankalarına kaptırmak istemeyen bazı özel bankaların çıtayı yükselterek, promosyon tutarını 600-900 liraya çıkardığı belirtiliyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 6 saat önce
    Özel bankalar 900 tl'ye çıkmayı kabul ettiyse, 2 senedir nasıl bir pazarlık yapıldı acaba?
  • Misafir 11 saat önce
    MAAŞLARINI PTT ALAN EMEKLI İÇİN PTT PROMOSYON ÖDEYECEKMİ
  • Misafir 11 saat önce
    Kredi borcu nedeni ile taahhüt altında olanlar yaralanacak mı.
  • Misafir 11 saat önce
    arkadaş ne promosyonmuş bi veremediniz gitti her ay aynı muhabbet
  • Misafir 09 Ocak 2017 Pazartesi 12:57
    10. maddedeki şartları ilk defa duyuyoruz. Bu sürpriz oldu.
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