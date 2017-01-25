Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon dönemi artık başladı
09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:32:44 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:14:51
Emeklilere promosyon için kamu bankalarıyla anlaşma sağlandı. Emekli müşterilerini kaybetmek istemeyen özel bankalar da çalışmalara başladı. 450 liraya varan promosyonda, özellerin de devreye girmesiyle bu rakamının 600 ile 900 arasında yükselebileceği belirtiliyor.
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Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için kamu bankalarıyla yapılan anlaşmanın ardından, gözler özel bankalarla pazarlığa çevrildi.
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Emekliler, kamu bankalarının 3 yıllık dönem için verdiği 300-450 lira arasında değişen promosyon için, özel bankaların kartlarını açmasını bekliyor.
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Emeklileri 3 yıllığına kamu bankalarına kaptırmak istemeyen bazı özel bankaların çıtayı yükselterek, promosyon tutarını 600-900 liraya çıkardığı belirtiliyor.
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Promosyon ödemelerinin Şubat'ta ya da en geç Mart'ta başlaması planlanıyor. Emeklilere, promosyon için Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü hazırladı.
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Bankalarla imzalanacak protokol ile; emeklilere promosyonun yanı sıra, maaşın tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilmesi, maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti gibi imkanlar da sağlanacak. Emekliler, hangi banka promosyon protokolüne imza atmışsa, maaşını o bankaya taşıyacak.
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Yaklaşık 11.5 milyon emekliye promosyon dönemi artık başladı. Kamu bankalarıyla anlaşma tamam. Ancak emekli maaş pastasındaki payını kaybetmek istemeyen özel bankaların da promosyon vereceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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İşte promosyonla ilgili bilinmesi gerekenler:
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1- KİMLER YARARLANACAK?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tamamı promosyon kapsamında.
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2- HANGİ BANKALAR VERECEK?
Şu an Çalışma Bakanlığı kamu bankalarıyla anlaşma sağlamış durumda. Yani kamu bankalarının promosyon ödemesi yapacağı kesin. Ancak özel bankaların da emekli müşterilerini kaybetmemek için promosyon hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.
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3- NE KADAR ÖDENECEK?
Maaşa göre promosyon tutarı değişecek. 3 yıllık dönem için; maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira ödenecek. Ayrıca; maaşın tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilebilmesi sağlanacak. Maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti verilecek.
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4- TUTAR ARTAR MI?
Belirlenen promosyon rakamları, taban tutarlar. Bankalar, bu tutarların altında promosyon ödeyemeyecek. Ancak özel bankaların da devreye girmesiyle promosyonun artması bekleniyor.
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5- DUL VE YETİMLERE DE PROMOSYON VAR MI?
Vefat eden emeklilerin hak sahipleri de promosyondan yararlanacak. Emeklilerin eş ve çocukları, kendilerine bağlanan maaşa göre belirlenen promosyon tutarını alacak.
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6- BANKA SEÇİMİ İÇİN SÜRE SINIRI BULUNUYOR MU?
Emekliler ve hak sahipleri, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edebilecek. Eğer bankasını değiştirmeyecekse emeklinin bir şey yapmasına gerek yok. Ancak 'Bankamı değiştireceğim' derse, 3 ay içinde kararını vermesi gerekiyor.
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7- ÖDEME ALIP BANKA DEĞİŞTİREN NE OLACAK?
Promosyon ödemesini aldıktan sonra bankasını değiştirmek isteyen emekliler için uygulamanın nasıl olacağı henüz belirlenmedi. Çalışma Bakanlığı, bu konuda çalışma yapıyor.
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8- ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Promosyon ödemeleri peşin olarak gerçekleştirilecek.
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9- NE ZAMAN VERİLECEK?
Ödemelerin, sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat'tan itibaren başlaması planlanıyor.
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10- HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Promosyon için; aktif 2 adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birinin olması şart.