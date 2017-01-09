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EPDK, LPG operasyonu başlattı

EPDK, araçlara otogaz yerine dökme LPG satan şirketler hakkında inceleme başlattı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:22:02 Güncelleme: 11:28:51 AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG satışlarında piyasa yapısını bozucu yönde hareket ederek araçlara otogaz yerine dökme LPG satan firmaları takibe aldı.

AA muhabirinin, EPDK'dan edindiği bilgiye göre, Kurum piyasada bazı enerji şirketlerinin LPG türleri arasındaki vergi farklılığını kötüye kullandığını tespit etti.

EPDK yetkilileri, vergi miktarı daha yüksek olan otogaz yerine tüketiciye dökme LPG satarak piyasa yapısını bozucu yönde hareket eden firmalarla ilgili inceleme başlattı.

Eylül ayında ÖTV miktarının 20 kuruş artmasıyla otogaz ile diğer LPG türleri arasında ton başına 568 lira fark oluştuğunu belirten yetkililer, kalori ve benzeri parametreler açısından benzerlik gösteren bu LPG türlerinin usulsüz olarak otogaz yerine kullanılabildiğini kaydetti.

LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketler, diğer akaryakıt şirketlerine göre daha yüksek kar marjı elde ediyor. EPDK'nın söz konusu şirketler hakkında yaptığı incelemenin ardından, Maliye Bakanlığının da haksız kazanç elde eden şirketlerle ilgili işlem başlatması bekleniyor.

LPG SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

EPDK verilerine göre, geçen yıl ekimde LPG'li araç sayısı bir önceki aya göre 12 bin adet arttı. Buna karşın ekimde otogaz satışları 36 bin ton düşüşle 266 bin 3 tona geriledi. Otogazın LPG sektöründeki pazar payı da yüzde 78,1'den yüzde 75,3'e geriledi.

Aynı dönemde dökme LPG satışları ise yaklaşık 7 bin ton artışla 17 bin 930 tona yükseldi. Bu yükselişle dökme LPG'nin piyasadaki pazar payı da yüzde 2,7'den yüzde 5,1'e çıktı.

Bu aylarda LPG'li araç sayındaki artışa rağmen, otogaz satışlarında yaşanan düşüş ve dökme LPG satışlarındaki artış da istatistiklere yansıdı. Bunun üzerine EPDK yetkilileri haksız kazanç elde etmek isteyen şirketleri mercek altına aldı.

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