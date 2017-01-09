Gedikli: Moody's yine olumsuz kahinlik yapmış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli Moody's'in Türkiye bankalarına yönelik açıklamalarını eleştirerek "Moody's yine olumsuz kahinlik yapmış ancak Türkiye ekonomisi ve bankaların gerçekliğiyle uyuşmuyor" dedi.

Gedikli sosyal medya yoluyla yaptığı deerlendirmede şu ifadeleri kullandı; "Bankalara kredileri geri çağırın, zor duruma sokun esnafı, sanayiciyi mi demek istiyorlar? Bankalarımız milli seferberlikte böyle birşey yapmaz"

MOODY'S NE DEMİŞTİ?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Moody's, "Türkiye'de güvenlik konuları bankaların kredileri için negatif" dedi.

Moody's açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

- Türkiye'deki güvenlik sorunları makro baskıları artırıyor.

- Türkiye bankalarının varlık kalitesinin bu yıl kötüleşmesi bekleniyor.

- Türkiye bankalarının brüt takipteki krediler oranının yıl sonunda yüzde 4'ü aşması bekleniyor.

Moody's açıklamalarında, "Varlık kalitesi trendinin bu yıl, yüksek enflasyon, Türk lirasındaki değer kaybı ve güvenlik sorunları ile jeopolitik gerginlikler nedeniyle genel anlamda kötüleşen yatırım iklimine bağlı olarak kötüleşmesini bekliyoruz" denildi.